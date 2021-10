Serigne Ousmane Dia dit Bombardier n’a vu que du feu face à Mariusz Pudzianowski, plus connu sous le nom de Pudzian. Le colosse polonais, cinq fois vainqueur de la compétition The World's Strongest Man (l’homme le plus fort au monde), n’a eu besoin que de 18 secondes pour mettre ko le lutteur mbourois. En voulant imposer sa masse musculaire en attaquant son adversaire, dès le coup de sifflet de l’arbitre, l’ancien Roi des arènes s’est heurté à plus costaud que lui.

Dans son attaque, le Mbouroi a baissé sa garde offrant à ‘’Super Mariusz’’ la possibilité de l’atteindre au visage. Le Polonais a enchainé une droite puis une gauche qui a sonné son adversaire qui s’est affalé sur le ring et a perdu connaissance pendant quelques secondes. Revenu à lui-même le lutteur sénégalais a visionné le film du combat, son premier dans la fédération KSW (Konfrontacja Sztuk Walki). Il a reconnu avoir mal abordé la partie. ‘’C’est une erreur de combat. J’ai revisionné les vidéos la nuit et effectivement, c’est une erreur’’, a déclaré Bombardier.