Pour sa deuxième sortie prévue, ce vendredi, face au Qatar, le Sénégal est dos au mur. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait définitivement compromettre la suite de l'aventure sénégalaise dans cette partie de la péninsule arabique. En face, il faudra s'attendre à une résistance féroce pour Aliou Cissé et ses troupes. Gare au perdant pour cette deuxième journée du groupe A.

Le Qatar et le Sénégal, respectivement champion de la coupe d'Asie et de la Coupe d'Afrique des nations, voient déjà leur qualification pour la seconde phase sérieusement compromise, après leur entrée en matière ratée (défait chacun deux à zéro par l'Equateur et les Pays-Bas). Les deux nations s'affrontent, donc, pour leur survie dans la compétition. Si les Al Annabi comptent se battre pour sauver leur Mondial, en tant que pays organisateur, les Sénégalais de leur côté ont à honorer leur statut de champion d'Afrique et de grand espoir africain pour atteindre au moins, pour une première fois, le dernier carré d'un Mondial.

Rendez-vous ce vendredi pour un début de verdict. Le Qatar ne voudra pas d'ores et déjà être éliminé de sa Coupe du Monde, ce qui serait une première, depuis le mondial sud-africain en 2010, édition lors de laquelle les Bafana-bafana étaient classés troisième de leur groupe. Comme les Lions de la Téranga, les Al annabi ont encore leur destin en main et pourraient revenir dans la course, en cas de victoire face aux champions d'Afrique.

Sur le papier, le Sénégal est largement au-dessus du Qatar. Mais, depuis le début de cette Coupe du Monde, certains épilogues sont venus démontrer que les victoires ne se décrètent pas, que les matchs se gagnent uniquement sur le rectangle vert. L’Arabie Saoudite et le Japon ont défait respectivement l'Argentine du septuple ballon d'or Lionel Messi et l'Allemagne, quatre fois vainqueur du tournoi. La logique du favori ne suffira pas aux Lions de la Téranga pour terrasser les hommes de Félix Sanchez qui, en outre, auront quasiment tout le stade Al Thumama pour les pousser vers la victoire.

Le Qatar n'en est qu'à sa première participation à une Coupe du Monde. Toutefois, le pays hôte de cette présente édition est dépositaire d'un fait d'arme assez récent. Les Qataris sont les champions en titre de la Coupe d'Asie, remportée en 2019. Au classement FIFA, par contre, ils pointent à la cinquantième position. Toujours est-il que cette affiche ne sera pas de tout repos pour les Lions de la Téranga, comme le laisse entendre un certain Hervé Renard, entraîneur de l'équipe d'Arabie Saoudite.

"Je peux vous le dire : je suis en Asie depuis trois ans. Cette équipe a été championne d’Asie en 2019. Elle a raté son match d’ouverture, à cause peut-être de la forte pression qu’on subit quand on organise une compétition. Le Qatar valait mieux que ça’’, a prévenu le technicien français sur BeIn sport.

Un bloc défensif compact comme face aux Oranjes ?

Comme face aux Pays-Bas, Aliou Cissé devrait faire encore face à l'équation des cinq (05) défenseurs mise en place par l'adversaire. Mais étant donné que les Qataris, comme le Sénégal, sont quasiment condamnés à une victoire, un changement de système pour un dispositif beaucoup plus offensif n'est pas à exclure. Cela implique que le sélectionneur sénégalais, lui également, change peut-être d'approche pour espérer surprendre le pays hôte. A-t-il le choix ?

Almoez Ali, le joueur à surveiller

Évoluant à Al duhail, en ligue 1 du Qatar, Almoez Ali est la vedette de la formation qatarie. Ancien du Kas Eupen (club de première division belge) et d'origine soudanaise, l'attaquant est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des Al annabi, avec quarante-deux (42) réalisations. Donc, pour cette rencontre aux airs de finale avant l'heure pour le groupe A, Almoez Ali devra être surveillé de très près par les défenseurs sénégalais. Mais, dans l'ensemble, chaque homme de l'entraîneur Félix Sanchez voudra se dépasser, vu le contexte.

Si l'on se projette, en cas de victoire contre le Qatar, l'autre rencontre qui verra les Équatoriens s'opposer aux Néerlandais, est aussi à très fort enjeu. Car, si les Oranjes l'emportent, cela offre, en perspective une finale du groupe A entre La Banana Mecánica et les Lions de la Téranga. Le vainqueur validera ainsi son ticket pour les huitièmes de finale. Le Sénégal a encore les cartes en main, mais, il faudra mieux jouer et l'emporter face aux Qataris le 25 novembre prochain.

MAMADOU DIOP STAGIAIRE