IBRAHIMA NDIAYE CHITA (MANAGER GENERAL DES LIONS)

‘’Ce que les garçons ont fait ne me surprend pas’’

‘’C’est un sentiment de satisfaction. Je laisserai le soin aux uns et aux autres d’apprécier l’exploit d’aujourd’hui (hier). Je crois que le discours est passé au niveau des gosses. On leur a dit, particulièrement l’entraineur, qu’il faut marquer l’histoire. Ces jeunes Sénégalais ont marqué l’histoire du football, je ne dis pas africain, mais mondial. Eliminer le Portugal, détenteur du trophée, éliminer le Brésil, cinq fois champion du monde, qui menait 3-1, alors qu’il restait quelques minutes à jouer.

Ça, il faut vraiment avoir un mental très fort. Comme l’a dit le président de la fédération de football, c’est ce mental qu’on doit inculquer aux autres sélections. Ce que les garçons ont fait aujourd’hui ne me surprend pas. Bravo à eux ! Bravo également au peuple sénégalais. Delà, on a entendu les soutiens. Avec ce qui se passe sur le plan social, les inondations, les Sénégalais ont tous oublié leurs difficultés grâce à cette victoire qui a marqué l’histoire. Une première fois qu’une équipe africaine se qualifie à une demi-finale de Coupe du monde, il faut être sénégalais pour le faire.’’

NGALLA SYLLA (COACH DES LIONS)

‘’Il fallait avoir un bon mental pour revenir’’

‘’On rend grâce à Dieu de nous avoir donné cette belle victoire. C’est l’occasion de remercier mes joueurs, de les encourager encore à faire plus. C’est une belle victoire devant le grand Brésil. On est venu de loin, après avoir été menés par 3 à 1. Il fallait avoir un bon mental pour revenir. On l’a fait en parlant aux gosses. Sur le plan physique, on a vu l’équipe du Brésil baisser de régime. Dans le jeu, ils nous ont posé des problèmes, surtout au début avec un mauvais 2e tiers-temps. Après au troisième trois-temps, il fallait faire preuve de solidité physique. On a vu les défaillances de l’équipe brésilienne comme on l’avait dit aux joueurs. Même si on a pris après un but à la dernière minute qui leur a permis de revenir à 5-4, mais je dis félicitation à mes joueurs. On a perdu trois joueurs, en l’occurrence Alseyni Ndiaye, Mamadou Sylla en défense, et au milieu de terrain Mamour Diagne. C’est presque l’équipe type, mais on y croit jusqu’au bout. On aura devant nous le Japon et dès demain, le travail va continuer. On va étudier le Japon pour entrer encore plus dans l’histoire.’’

ALSEYNI NDIAYE (CAPITAINE DES LIONS)

‘’On fera tout pour aller en finale’’

‘’On rend grâce à Dieu pour cette victoire. Ce n’était pas facile, parce qu’on avait en face le Brésil, l’une des équipes favorites de cette Coupe du monde. On savait que le match n’allait pas être facile. Quand on a quitté le Sénégal, on avait un objectif, c’est d’atteindre les demi-finales. Aucune équipe africaine n’a jamais atteint ce stade. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui (hier) on est venu avec de l’engagement et de la détermination. On est très content. On avait une dette envers le peuple sénégalais, de même que la Fédération sénégalaise de football. C’est ce qu’on a essayé de faire en atteignant au moins les demi-finales. Mais on ne s’arrêtera pas là. On fera tout pour aller en finale et voir le président de la République à la loge officielle, accompagné du ministre des Sports Matar Ba, du ministre l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow. On va préparer la demi-finale, la gagner et se qualifier en finale. On continuera sur cette lancée en restant toujours humble.’’