Ce samedi, le Sénégal joue son troisième match de groupes face à la Colombie, première et déjà qualifiée. Les Lionceaux doivent l'emporter s'ils désirent accéder aux huitièmes de finale.

Après une défaite et un match nul, le Sénégal n'a plus le choix face à la Colombie, ce samedi soir (21h). Les Lionceaux doivent impérativement s'imposer face à l'équipe sud-américaine pour espérer continuer l'aventure en Argentine. Comme récemment avec leurs aînés, au Qatar, les juniors sénégalais disputeront une finale pour leur troisième sortie. En outre, cette rencontre revêtira un certain air de revanche, car en 2018 déjà lors de la Coupe du monde en Russie, la Colombie de Radamel Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado, entre autres, avait éliminé la bande à Sadio Mané à l'issue de l'ultime journée du groupe H. Malick Daf et ses hommes mettront sûrement le paquet pour que l'histoire ne se répète pas.

Pour leurs deux premières rencontres, les U20 sénégalais ont surtout pêché dans le dernier geste, manquant également de lucidité par moment et confondant vitesse et précipitation. Ces erreurs techniques ont certainement été corrigées à l'entraînement. Car dans l'ensemble, lors des deux dernières sorties, les protégés de Malick Daf ont souvent été dominateurs. Avec trois buts encaissés et seulement un seul inscrit, les Lionceaux devront également se montrer plus tueurs devant les buts et être plus rassurants en défense. Pour rectifier le tir en attaque, Malick Daf pourrait notamment compter sur son supersub, Mamadou Gning, rentré à la 78e minute face à Israël et passeur sur le but égalisateur de Pape Demba Diop. Peut-être qu'il sera titulaire face à la Tricolore.

Malick Daff : ‘’Nous ne disposons pas de mille options’’

L'autre clé de la rencontre pourrait être la situation de la Colombie dans ce groupe C. En effet, l'entraineur de la Fiebre Amarilla, Hector Cadenas, déjà assuré d'être en huitièmes pourrait faire tourner son effectif afin d'impliquer tout le monde et éviter aux titulaires des blessures susceptibles d'entraver ses plans. De son côté, Malick Daf, tout en ayant pris conscience du gros morceau que constitue quand même cette formation colombienne, croit en une victoire et une qualification de son équipe. ‘’La Colombie est une équipe avec beaucoup de caractère. Lors de ses derniers matchs, elle a toujours été menée au score, mais elle finissait toujours par gagner. Ça ne sera pas une partie de plaisir pour nous’’, a-t-il noté. Néanmoins, l’ancien coach du Jaraaf a retenu du positif dans le jeu de ses poulains. ‘’Mais nous avons montré beaucoup de bonnes choses depuis le début du tournoi même si nous péchons dans la finition, la concentration et les bonnes décisions à prendre. Ce sont de petits détails comme ça qui nous empêchent encore de remporter nos matchs. Mais dans l'équipe, dans ce tournoi d'une manière générale, nous avons de jeunes joueurs, nous pouvons encore leur pardonner certaines erreurs le temps qu'ils mûrissent.’’

Poursuivant son propos, le technicien a aussi donné une esquisse de la clé du match. ‘’Maintenant pour le match de ce samedi, nous ne disposons pas de mille options, nous devons gagner et pour gagner il faut marquer des buts et ne pas en encaisser. Nous jouerons notre jeu et notre chance à fond afin de poursuivre notre épopée. Les joueurs, tout le staff et moi-même, ne voulons pas retourner de sitôt au bercail. Nous sommes confiants et tout le monde donnera son maximum pour accéder au tour suivant. Nous sollicitons tout de même les prières des compatriotes.’’

MAMADOU DIOP