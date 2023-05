L’équipe du Sénégal a grillé son premier joker, en perdant face au Japon (0-1), dimanche dernier en match comptant pour la première journée de la poule C de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Cette défaite condamne les protégés de Malick Daf à réagir dès leur prochaine sortie face à Israël, mercredi prochain.

Championne d’Afrique des moins de 20 ans, l’équipe du Sénégal a mal entamé sa campagne à la Coupe du monde de sa catégorie. Les Lionceaux ont été battus, dimanche soir, par le Japon (0-1). Du coup, les Sénégalais occupent la dernière place de la poule C, derrière la Colombie (1er, 3 pts), le Japon (2e, 3 pts) et Israël (3e, 0 pt).

‘’On est mal rentré dans le match. On a attendu d’avoir encaissé le but pour sortir et commencer à jouer. On a fait une erreur fatale, on l’a payé cash. Sur un dégagement, on n’est pas sorti sur le porteur du ballon qui a tout l’espace devant lui pour frapper dans les cages. Malheureusement, on a encaissé un but matinal. Après, on a couru derrière le score’’, a expliqué Malick Daf à la fin du match.

Avec ce résultat, on est loin des standards de l’épopée de la Can U20, de février-mars 2023. Les juniors sénégalais avaient survolé leur poule avec trois victoires en autant de sorties. Il faut remonter à 2015 pour voir le Sénégal perdre sa première sortie en Coupe du monde junior. Lors de cette 20e édition du Mondial U20 en Nouvelle-Zélande, les jeunes Sénégalais avaient perdu lourdement face au Portugal (3-0), la première journée du groupe C. Ils ont fait match nul contre la Colombie (1-1) avant d’enregistrer leur première victoire devant le Qatar (2-1). Avec quatre points au compteur, les Lionceaux s’étaient qualifiés comme meilleur troisième.

Après cette première expérience en Coupe du monde, la sélection nationale a su gérer ses entrées en matière. Ce qu’elle a réussi lors de ses deux participations suivantes. Ainsi, en 2017 et en 2019, les juniors ont bien démarré la compétition avec des succès, respectivement contre l’Arabie saoudite (2-0) et Tahiti (3-0).

Si l’issue du match est malheureuse, le sélectionneur national a néanmoins apprécié la réaction de ses poulains. ‘’Les gosses ont très bien joué. Les changements ont bien apporté. Ils ont montré de l’engagement et du talent. On s’est créé un nombre incalculable d’occasions, mais on a manqué de finesse, d’application pour mettre les ballons au fond des filets’’.

Tout n’est pas perdu

Avant de se rendre en Argentine, Malick Daf avait dévoilé son ambition de ‘’conquérir le monde’’. Après ce faux-pas, les champions d’Afrique devront vite réagir pour se lancer dans la course à la qualification. Pour le coach, rien n’est perdu pour le Sénégal. Il est même optimiste pour la suite. ‘’Dans l’ensemble de cette partie, il y a de l’espoir. Il faut être lucide et serein pour bien analyser objectivement et corriger les erreurs pour préparer le prochain match qui s’annonce important pour la qualification’’.

En trois participations, l’équipe junior s’est toujours qualifiée au second tour. En 2015, Youssoupha Dabo et ses joueurs avaient réalisé la meilleure performance du Sénégal au Mondial U20, en atteignant les demi-finales. Ils ont été éliminés malheureusement par le Brésil (5-0). En match de classement, la bande à Kavin Ndiaye a été battue par le Mali (3-1).

Samba Diallo et ses coéquipiers ont donc intérêt à ne pas briser cette dynamique. Face à Israël, mercredi prochain, la victoire s’impose. Malgré leur défaite face à la Colombie (2-1), les Israéliens ont eu le mérite d’ouvrir le score avant de se faire remonter par les Colombiens. Face à une équipe frustrée, les Lionceaux devront revoir leur organisation défensive et retrouver leur efficacité offensive. Car les hommes de Daf auraient pu renverser le Japon s’ils avaient été plus réalistes devant le but. Les Sénégalais ont enregistré 48 attaques dangereuses, contre 31 pour les Japonais. Ils ont tenté 11 tirs, dont seulement 4 cadrés.

LOUIS GEORGES DIATTA