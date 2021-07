Montpellier a officialisé ce mardi l'arrivée de Mamadou Sakho, qui va donc retrouver la Ligue 1 huit ans après l'avoir quittée. Une bonne pioche pour les Héraultais, en quête d'un successeur aux partants Vitorino Hilton et Daniel Congré. Dans le dur depuis de trop longues saisons à Crystal Palace, l'ancien Parisien retrouve un championnat qu'il connaît par cœur dans un rôle qui lui va comme un gant : venir jouer les leaders dans un groupe en plein renouveau.

Il y a huit ans, c'est les larmes aux yeux et sa fille de quelques mois dans les bras que Mamadou Sakho faisait ses adieux au Parc des Princes, et à la Ligue 1. Le 22 septembre 2013, le jeune défenseur parisien (passé par les équipes jeunes du Paris FC avant de rejoindre le centre de formation du PSG) vient rassurer ses supporters avant une rencontre contre Monaco. ‘’L’histoire n’est pas finie, lance celui qui vient de s'engager avec Liverpool. Je suis très fier de revenir ici ce soir. Je me rappelle ma jeunesse.’’ Après huit saisons en Premier League, l'histoire entre l'international français et la Ligue 1 va effectivement reprendre son cours, cette fois un peu plus au sud, du côté de Montpellier.

Le patron est de retour

Une arrivée officialisée ce mardi par le club héraultais et qui s'apparente à une vraie belle pioche, malgré les deux dernières saisons compliquées de Mamadou Sakho du côté de Crystal Palace. Miné par les blessures dans la capitale britannique (quatre petits matchs de Premier League joués la saison dernière), l'expérimenté défenseur central de 31 ans retrouve la France. Avec l'idée de reconquérir un championnat qu'il connaît déjà bien pour y avoir débarqué par la grande porte à seulement 17 ans, brassard du Paris Saint-Germain autour du bras.

C'était un soir d'octobre 2007 à Valenciennes. ‘’En pro, l'âge ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. J'essaie d'encourager les autres comme je peux, c'est dans mon caractère. J'aime bien remonter les troupes quand il le faut. Je suis super flatté, c'est vrai, d'avoir porté le brassard, mais sur le terrain, je n'y prête pas attention’’, savourait alors le jeune homme après s'être assuré une place de choix dans les cœurs rouge et bleu.

Depuis, le bonhomme a eu l'opportunité de développer ce leadership au cours des 151 rencontres qu'il a jouées dans l'élite française, avant d'aller goûter au football anglais. Une expérience acquise aussi bien sur la scène internationale pour un joueur capé à 29 reprises avant d'être stoppé net par sa suspension pour contrôle positif à un brûleur de graisse. Une sanction qui n'avait pas lieu d'être, comme l'a conclu la Haute Cour de la division du Queen's Bench de Londres, laquelle a donné raison au défenseur dans cette affaire en novembre dernier. Tout le monde se souvient également du barrage retour contre l'Ukraine en 2013, illustration s'il en est de la capacité de Mamad' a se surpasser et entraîner les autres avec lui. Une excellente nouvelle pour le MHSC, qui devrait donc pouvoir s'appuyer sur un défenseur rigoureux, venu pour apporter un vécu impressionnant.

Le fit parfait pour Montpellier

Une bien belle nouvelle pour les Héraultais, après les départs de Vitorino Hilton (retraite) et Daniel Congré (Dijon). Il leur fallait donc un nouveau patron pour ouvrir ce nouveau cycle sous le mandat du nouvel entraîneur, Olivier Dall'Oglio. Sakho sera d'ailleurs le premier international tricolore à porter les couleurs de la Paillade depuis le court passage de Jonathan Ikoné entre janvier 2017 et l'été 2018. Un dossier érigé en priorité cet été. ‘’Il y a la question du défenseur central qu’on veut régler, puis il y aura recrutement s’il y a des départs éventuels. Un effectif est en place, la priorité c’est le défenseur’’ , confiait ainsi Laurent Nicollin début juillet au Midi Libre. La quête a donc porté ses fruits et l'ancien Parisien viendra renforcer la charnière centrale aux côtés de Nicolas Cozza ou du Brésilien Thuler, en attendant le retour de blessure de Pedro Mendes.

Le président du club ne s'y trompait d'ailleurs pas au moment d'officialiser la signature de sa nouvelle recrue : ‘’Il nous apportera son expérience, son énergie et du panache. J'espère qu'il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeunes pour les faire progresser.’’ ‘’Ça commence maintenant’’, lance de son côté le nouveau n°3 montpelliérain en guise de conclusion de sa vidéo de présentation, comme un avertissement : le soldat est de retour en Ligue 1 et compte bien le faire savoir. Et ça tombe plutôt bien : les retrouvailles avec le Parc des Princes sont prévues pour le 26 septembre prochain, soit huit ans presque jour pour jour après ses adieux avec le public parisien.

