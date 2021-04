En Conseil des ministres hier, le chef de l’Etat, Macky Sall, a indiqué la nécessité de ‘’sanctionner rigoureusement’’ les manquements constatés au niveau de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Il demande aussi un audit général des infrastructures sanitaires.

Le président Macky Sall présidait, hier, le Conseil des ministres au palais de la République. Il s’est prononcé sur le drame survenu à l’hôpital Magatte Lô de Linguère où quatre nouveau-nés ont trouvé la mort des suites d’un incendie au niveau de l’unité de néonatologie.

À ce propos, il demande au ministre de la Santé et de l’Action sociale, de faire toute la lumière sur cette affaire qui révèle, selon lui, ‘’des dysfonctionnements notables des services, mais également l’impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions’’.

Ainsi, il indique la nécessité de ‘’sanctionner rigoureusement’’ les manquements constatés et de déployer toute l’assistance psychosociale requise aux parents endeuillés, selon une note parvenue à ‘’EnQuête’’. D’ailleurs, il a profité de la réunion hebdomadaire pour nommer un nouveau directeur à la tête de l’hôpital Magatte Lô. Il s’agit du Dr Abibou Cissé, chirurgien-dentiste, économiste de la santé et ci-devant Chef de la Division maintenance hospitalière à la Direction des établissements publics de santé.

En outre, le ministre de la Santé et de l’Action sociale est invité à engager ‘’sans délai, en relation avec les ministres en charge des constructions et de la protection civile, un audit général des infrastructures sanitaires, notamment les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l’ensemble du territoire national.

Hub aérien et touristique

Sous un autre registre, le chef de l’Etat semble accorder une importance capitale au hub aérien et touristique. Il souhaite accélérer, d’une part, l’exécution du projet de reconstruction et de réhabilitation des aéroports secondaires et, d’autre part, les réformes institutionnelles ‘’nécessaires’’ au renforcement de la plateforme aéroportuaire, logistique et touristique nationale comme référence dans la sous-région. Ainsi, Macky Sall demande au ministre du Tourisme et des Transports aérien, en relation avec son collègue des Finances et du Budget, ‘’de veiller au respect de l’agenda d’exécution des projets d’infrastructures aéroportuaires validés avec leurs spécifications techniques sur le niveau d’équipement, en tenant compte de l’impératif d’assurer la sécurisation foncière des domaines de servitudes aéroportuaires’'.

Le président de la République invite le ministre du Tourisme et des Transports aériens à préparer la finalisation, le 30 juin au plus tard, des textes portant sur la nouvelle gouvernance des aéroports du Sénégal avec, notamment, la fusion entre l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et les Aéroports du Sénégal (ADS) ainsi que la création, à Thiès, en partenariat avec l’armée de l’air, de l’Académie nationale des métiers de l’aviation.

Par ailleurs, le président Sall se félicite de la signature, le mardi 20 avril 2021, du pacte social dans le secteur du tourisme et des transports aériens, une première. ‘’Ce pacte, dit-on, permettra d’accentuer les soutiens et financements de l’Etat aux acteurs, mais surtout les efforts de relance et de développement touristique, dans la dynamique d’émergence du hub aérien et de montée en puissance de la compagnie nationale Air Sénégal SA’’.

Insertion et emploi des jeunes

Abordant la question liée au Programme d’urgence pour l’insertion et l’emploi des jeunes, Macky Sall est revenu sur le Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes qu’il a présidé le jeudi 22 avril 2021.

Soulignant que la jeunesse demeure la force vitale de la nation, le chef de l’Etat a rappelé avoir adressé neuf directives au gouvernement, en vue d’intensifier le déploiement national du Programme d’urgence pour l’insertion et l’emploi des jeunes, doté de 450 milliards de F CFA pour les années 2021, 2022 et 2023. Ainsi, le président Sall signale ‘’l’urgence’’ de déclencher les opérations de recrutement des 65 000 jeunes à partir du mois de mai prochain, après l’adoption, par décret, du dispositif relatif à la mise en place du Pôle emploi et entreprenariat au niveau de chaque département qui, sous l’autorité du préfet, regroupera la représentation de toutes les entités publiques concernées (ANPEJ, 3 FPT, Der/FJ) soutenue par le Fongip, l’Apix et d’autres structures d’encadrement en fonction des besoins.

De plus, il indique la nécessité d’une ‘’supervision efficace et d’un suivi-évaluation mensuel des actions du programme ‘Xëyu Ndaw Ñi’’. À cet effet, il demande aux ministres chargés de l’Emploi et de la Jeunesse, co-présidents du Comité permanent du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (CNIEJ), de réunir tous les quinze jours cette instance, en relation avec les ministres en charge de l’Economie, des Finances, du ministre secrétaire général de la présidence de la République et du ministre chargé du Suivi du PSE.

BABACAR SY SEYE