Le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) a commenté le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba pour être candidat de BBY en 2024. Mountaga Sy, invité du 20 h de la RTS, en a aussi profité pour évoquer les affaires du PAD, avec notamment le futur port de Ndayane.

Invité de la Radiotélévision nationale hier, Mountaga Sy valide la candidature finalement retenue d’Amadou Ba pour la Présidentielle de 2024. "Le choix sur la personne d'Amadou Ba obéit à une certaine logique de continuité : continuité du projet politique et économique de Son Excellence le président Macky Sal. L'attente a été longue, mais aujourd'hui, cela en valait le coup, car le résultat est probant". "Rappelons, explique le DG du Port autonome de Dakar, que Benno Bokk Yaakaar est la rencontre des forces vives de la nation, une parfaite symbiose des plus grands partis du pays. Donc, le président de la République avait cette lourde tâche de trouver un candidat fédérateur et l'actuel Premier ministre remplit bien ce critère. En sus, au niveau de la base, des différentes composantes de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, mais aussi de la diaspora, l'adhésion vis-à-vis de ce choix implacable ne souffre d'aucun conteste".

D’un point de vue économique, dit-il, nul autre ne maîtrise mieux le Plan Sénégal émergent qu'Amadou Ba. En outre, poursuit-il, c'est lui qui a réussi l'adhésion des forces vives de la nation à ce projet. De l'Administration aux institutions, en passant par le privé national, M. Ba a su convaincre tout le monde sur la pertinence du PSE. Le choix porté sur sa personne est cohérent et j'invite toutes les factions de la grande mouvance présidentielle à se donner la main pour assurer une belle victoire au candidat de la continuité, au candidat de l'unité".

Au-delà de la politique, M. Sy s'est aussi attardé sur les missions du PAD, avec comme sujet principal le port de Ndayane et sa phase d'indemnisation des impactés. "L'indemnisation est une phase importante du projet sur la partie exécution des travaux. Dans un contexte de rentrée des classes, nous avons voulu accompagner les populations impactées pour qu'elles puissent aussi engager dans la meilleure des conditions cette étape cruciale pour leurs progénitures", renseigne le DG.

Ainsi, Mountaga Sy d’annoncer une bonne nouvelle aux quatre localités impactées par la construction du port. "Le port de Ndayane est un prolongement de celui de Dakar. Mais une fois les travaux achevés, nous allons opérer une discrimination positive. En effet, un quota important sera réservé aux jeunes de Diass, Ndayane, Toubab Dialaw et Yène. Ce port, qui est un élément central du hub portuaire et maritime du PSE, ce sont 260 mille emplois en phase d'exploitation", fait-il savoir.

D’ailleurs, l'ancien patron de l'Apix ne s’est pas privé de vanter la pertinence de la méga-infrastructure. "Ndayane, c'est non seulement un énorme pourvoyeur d'emplois, mais il permettra, d'emblée, au Sénégal de prendre une vraie avance sur la concurrence portuaire ouest-africaine. Les plus grands navires pourront venir accoster ici. Le Sénégal sera de plus en plus une destination privilégiée pour les gros-porteurs, une fois ce projet arrivé à son terme", renseigne-t-il.

Mamadou Diop