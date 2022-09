Avec un parcours riche, le nouveau directeur général de la société nationale du Port autonome de Dakar est reconnu pour ses compétences. L’ancien directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix SA) a joué un rôle majeur dans la réalisation d’un des plus grands projets d’infrastructures du Sénégal postindépendant : le Train express régional (TER).

Ingénieur industriel, Mountaga Sy est le nouveau directeur général de la société nationale du Port autonome de Dakar (PAD). Il remplace ainsi Ababacar Sédikh Bèye qui retourne à la tête de la Direction de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) qu’il avait dirigée entre 2014 et 2017. Il faut dire que ce dernier a été emporté par la conjoncture économique qui secoue le pays actuellement.

Ainsi, le chef de l’État compte sur lui, dans le chantier de la résorption du coût de la vie, puisque l’infrastructure portuaire joue un rôle prépondérant dans l’économie. Le nouveau DG du PAD ne sera pas de trop pour accompagner la nouvelle équipe gouvernementale chargée de répondre rapidement à la demande sociale.

Âgé de 57 ans, Mountaga Sy est marié et père de trois enfants. Il parle et écrit couramment le français, l’anglais et l’allemand et s’exprime parfaitement en wolof et en pulaar. Il est reconnu pour ses compétences. Titulaire d’un MBA en Finance et administration de l’université du Québec à Montréal et d’un DEA en Sciences de l’ingénieur de l’ESP (major de promotion), Mountaga Sy est également professeur certifié en sciences et techniques de l’industrie (Bac + 5) à l’ENSETP où il sort major de sa promotion.

Il est l’ancien directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix SA) qu’il dirigeait depuis septembre 2013. À l’Apix, Mountaga Sy a pu, avec son équipe, travailler sans relâche à coordonner, avec l'appui des administrations, la mise en œuvre des réformes de l’environnement des affaires. Grâce à son leadership, l’Apix, dans sa mission de promotion des investissements et des grands travaux, est aujourd’hui au cœur du dispositif de mise en œuvre des projets du Plan Sénégal émergent (PSE).

À son actif, il a, entre autres, au titre des succès enregistrés par l’Institution, permis la réalisation d’un des plus grands projets d’infrastructures du Sénégal postindépendant : le Train express régional (TER).

Carrière internationale

Bien avant d’atterrir à l’Apix, il s’est aguerri à l’étranger, ayant fait une grande partie de sa carrière, y compris internationale, dans les multinationales, dont le groupe Crown où il a occupé des fonctions de directeur des opérations et stratégies. Ensuite, il devint le directeur d’exploitation, puis le directeur de Crown Cork & Seal Sénégal jusqu’en 2004, première entreprise certifiée ISO 9001 version 2000 de l’Afrique de l’Ouest. Puis, il fut promu à la tête de la Direction de la Qualité et des Procédés industriels de Crown Food Europe (39 usines dans 19 pays), de 2004 à 2007.

De 2007 à 2010, M. Sy occupa le poste de directeur Crown Food France Laon du groupe Crown Food Europe, la plus grande usine de fabrication européenne des fonds à ouverture facile, avec 500 employés FTE pour une surface d’exploitation de 140 000 m2, une production de 2,5 milliards de fonds par année et 250 millions boites rondes serties. Et, de 2010 à 2011, Mountaga Sy dirige Crown Food Africa ; un pilotage à partir de Paris des opérations africaines : Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Madagascar et Afrique du Sud.

Entre mai 2011 et septembre 2013, il devint le directeur de Crown Closures Europe du groupe Crown Holding Inc ($ 8,6 milliards de CA avec 20 650 emplois). Il a également été le responsable des sites de production en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et Europe centrale, soit des usines de production et 9 bureaux de vente en Europe. Mountaga Sy a aussi eu à occuper le poste de directeur du Centre d’Excellence en R&D du groupe basé en Italie. Ce centre conçoit, fabrique et livre des solutions innovantes en technologies avancées pour les entités du groupe et ses clients à travers le monde.

Mountaga Sy est également membre fondateur et président du Rapi (Réseau pour l’amélioration de la productivité industrielle) au sein du SPIDS (Syndicat des professionnels de l’industrie du Sénégal).

Il faut aussi souligner que cette nomination renforce politiquement Mountaga Sy à Podor où il s’avance désormais comme l’un des leaders de premier plan.

BACAR SY SEYE