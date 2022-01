La campagne électorale des Locales bat son plein, dans le Fouta. A Ndioum, le maire sortant, Cheikh Oumar Anne, a organisé un méga meeting dans son fief, pour exposer son bilan et décliner les priorités de son second mandat, s’il est réélu maire au soir du 23 janvier 2022. Occasion que le ministre de l'Enseignement supérieur a également saisie pour saluer l'union sacrée de la mouvance présidentielle autour de sa candidature.

C'est dans un stade plein à craquer que le maire sortant de Ndioum a tenu le meeting de présentation de son programme 2022-2027. Pour Cheikh Oumar Anne, si l'équipe municipale sortante a réalisé autant de projets, elle le doit à l'unité des responsables, mais aussi au soutien des femmes, des jeunes et des anciens. "Pour les prochaines élections locales, je suis plus que rassuré. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la réalisation du rêve que j'ai toujours eu pour Ndioum", a déclaré Cheikh Oumar Anne. Raison pour laquelle, il a invité ses concitoyens à aimer et à mettre en avant leur ville.

"Ma vision et mes ambitions pour Ndioum sont immenses. Car, de par sa position géographique, Ndioum n'est pas loin de la Mauritanie et je veux en faire un hub économique de l'Afrique occidentale, un carrefour. C'est le projet que je veux réaliser avec tous les fils de Ndioum", a soutenu le maire sortant. Le secteur de l'éducation sera fortement appuyé, a-t-il ajouté. "On a un collège et un lycée qui seront renforcés. La commune de Ndioum est entrée dans l'air universitaire, avec un espace numérique ouvert (Eno), mais nous allons faire de cette ville une cité universitaire avec un campus de haut niveau international où seront livrés des enseignements modernes’’, a-t-il indiqué.

Cheikh Oumar Anne s'engage également à élaborer un plan de développement avec des investissements qui vont atteindre 70 milliards de francs CFA dans les cinq prochaines années.

A l'en croire, ces projets sont réalistes et réalisables, et vont permettre la concrétisation de grandes infrastructures universitaires, culturelles. "Nous voulons faire de Ndioum, une ville multidimensionnelle, avec des activités pérennes, un port fluvial pour faciliter la navigabilité sur le fleuve Sénégal, la construction de la digue, la mise en place d'un domaine industriel pour la transformation de tous les produits de la vallée", a déclaré M. Anne.

Le secteur de l'élevage occupe une place de choix dans le programme 2022-2027 présenté aux populations ndioumoises. Le candidat de la coalition BBY promet d’ériger un marché de l'élevage où la viande pourrait être traitée et vendue au Sénégal et même à l'étranger. "Du lait et du fromage seront produits sur place. Nous avons les potentialités ; il faut y croire parce que des pays comme la Suisse, la Corée et le Japon se sont développés en 20 ans, grâce à de tels projets. C'est le projet que je vous propose tout en consolidant les acquis de nos devanciers", a promis Cheikh Oumar Anne sous les vivats de ses militants.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)