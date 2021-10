Edouard Mendy ne figure pas dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2021. Cette absence du portier des Blues, champion d’Europe avec Chelsea, meilleur gardien de la saison 2020-2021 de la Ligue des champions fait jaser.

Après une pause forcée l’année dernière pour cause de crise sanitaire, le Ballon d’Or revient. France Football a publié, ce vendredi, la liste des 30 nominés pour succéder à Lionel Messi, tenant du titre. Par rapport à l’édition 2019, neuf joueurs figurent dans la course pour la succession de l’Argentin. Il s’agit de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski, Mahrez, Mbappé, Salah, Sterling et Messi. Aucun Sénégalais, par contre, n’est retenu pour cette nouvelle édition. C’est une première pour Sadio Mané, depuis 2016. Si la non sélection de l’attaquant de Liverpool est compréhensible, du fait de sa saison en demi-teinte, l’absence du portier de Chelsea par contre suscite des interrogations. Comment le Sénégalais, champion d’Europe avec les Blues et malgré ses statistiques effarantes, n’a pu être retenu parmi la trentaine de joueurs réputés les meilleurs en Europe la saison écoulée ?

Pour sa première participation à la Ligue des champions, l’ancien gardien de but du Stade de Reims a été plus que phénoménal. Il est un grand artisan du sacre européen de Chelsea, grâce à ses neuf clean sheet. Le portier des Lions a aussi battu des records avec les Blues. Il est le premier gardien de but à réussir neuf clean sheet, lors de sa toute première campagne en C1. Il intègre, grâce cette statistique, le cercle restreint des gardiens à avoir atteint ce nombre. Il s’agit de Santiago Canizares pour Valence, lors de la saison 2000-2001 et Keylor Navas pour le Real Madrid, en 2015-16. Pour récompenser ses réalisations, Mendy est élu meilleur gardien de la saison 2020-2021 de la Ligue des champions, en août dernier, devant le Brésilien Ederson (Manchester City) et le Belge Thibaut Courtois (Real Madrid).

L’absence du natif de Montivilliers (France) de cette liste est d’autant plus intrigante, qu’on note la présence de certains joueurs qui, au vu de leur parcours durant l’exercice précédent, ne méritent pas, en tout cas pas plus que Mendy, d’y figurer. C’est le cas, notamment de Neymar dont la nomination parmi les 30 de France Football interroge, surtout dans les réseaux sociaux. ‘’Neymar dans les 30 pour le ballon d’or ? Cette distinction continue d’être une blague !’’, s’est offusqué un internaute sur Twitter. Il en est de même pour le Danois du Milan AC, Simon Kjaer. ‘’Kjaer, mais pas Hakimi, Marquinhos et Edouard Mendy, jouent au golf. Neymar bof’’, s’est affligé un autre.

Encore une fois, la nomination des prétendants au Ballon d’Or va faire couler beaucoup de salive et d’encre, comme c’est le cas pour la dernière édition. En 2019, Sadio Mané, champion d’Europe avec Liverpool, co-meilleur buteur de Premier League avec Salah, avec 22 buts, vice-champion d’Afrique avec le Sénégal, n’a même pas fait partie du podium. Il était devancé par Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

LA LISTE DES 30 NOMINES : Cesar Azpilicueta (ESP/Chelsea) Nicolo Barella (ITA/Inter Milan) Karim Benzema (FRA/Real Madrid) Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin) Giorgio Chiellini (ITA/Juventus Turin) Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City) Ruben Dias (POR/Manchester City) Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan) Bruno Fernandes (POR/Manchester United) Phil Foden (ANG/Manchester City) Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund) Jorginho (ITA/Chelsea) Harry Kane (ANG/Tottenham) N'Golo Kanté (FRA/Chelsea) Simon Kjaer (DAN/AC Milan) Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich) Romelu Lukaku (BEL/Chelsea) Riyad Mahrez (ALG/Manchester City) Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan) Kylian Mbappé (FRA/PSG) Lionel Messi (ARG/FC Barcelone puis PSG) Luka Modric (CRO/Real Madrid) Gerard Moreno (ESP/Villarreal) Mason Mount (ANG/Chelsea) Neymar (BRE/PSG) Pedri (ESP/FC Barcelone) Cristiano Ronaldo (POR/Juventus puis Manchester United) Mohamed Salah (EGY/Liverpool) Raheem Sterling (ANG/Manchester City) Luis Suarez (URU/Atlético de Madrid)

LOUIS GEORGES DIATTA