Le Bayern Munich a rendu officiel le transfert de Sadio Mané, hier, en le présentant au public bavarois. Lors de cet exercice, l’attaquant sénégalais a dit vouloir représenter son pays et rendre fiers les Sénégalais.

Sadio Mané est officiellement un joueur du Bayern Munich. L’attaquant sénégalais a été présenté, hier, avant de faire face à la presse allemande. Le champion d’Afrique va poursuivre sa brillante carrière en Bavière, pour les trois prochaines années. Durant son séjour en Allemagne, l’ancien Red compte mettre son talent au service de son nouveau club. Mais l’ex-pensionnaire de Génération Foot ne compte pas jouer seulement pour le public bavarois. Pour lui, il est important de rendre ‘’fiers’’ tous les Sénégalais.

‘’En tant que joueur, tu représentes toujours ton pays. Nous, les Sénégalais, essayons toujours de représenter nos couleurs de la meilleure façon possible’’, a déclaré Mané en conférence de presse.

La rencontre avec la presse allemande a été l’occasion pour l’enfant de Bambali de dévoiler ses ambitions pour son nouveau club. ‘’Lorsque le FC Bayern s’est montré intéressé, j’ai parlé à mon agent. J’ai toujours pensé que le Bayern était le bon club pour moi. Je suis ici pour les aider à gagner plus de titres’’. Sadio Mané s’est présenté comme un homme de défis, à l’image du Bayern. ‘’Toute ma vie est un défi, j’aime les défis. Nous avons une équipe solide. Ensemble, nous voulons tout gagner. Tous les joueurs ici sont faits pour gagner des titres’’.

La nouvelle recrue du Bayern a aussi parlé de ses échanges avec son nouvel entraineur Julian Nagelsmann. ‘’Nous nous sommes rencontrés et avons parlé. C'était très important de le connaître, ainsi que le projet. Quand ils m’ont expliqué quelles étaient leurs idées, j’étais fasciné. Je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois, j'ai accepté presque immédiatement’’.

A propos de sa position sur le terrain, le joueur de 30 ans laisse le soin au coach d’en décider. Indiquant pouvoir jouer à ‘’trois ou quatre postes différents’’, il se dit prêt à jouer partout, tant que le technicien ne le met pas ‘’dans le but ou en défense’’.

Oliver Kahn : ‘’Joueur de classe mondiale’’

Pour sa part, le président de la formation munichoise est fier d’avoir réussi avec ses collaborateurs à attirer dans son effectif un joueur de la trempe de Mané. ‘’Sadio Mané est une star mondiale, qui met en avant le rayonnement du FC Bayern et rend toute la Bundesliga plus attractive. C’est pour de tels uniques joueurs que les supporters vont au stade’’, s’est réjoui Herbert Hainer. Le boss de Bayern n’est pas le seul à s’enthousiasmer de la venue du Sénégalais. L’ancien gardien de but et légende du football allemand est convaincu que Mané est ‘’absolument de classe mondiale’’. ‘’Il est polyvalent, très rapide et est une grande menace de but. C’est un professionnel absolu ; je l’ai remarqué dès le début. Il veut gagner des trophées et est venu dans le bon club’’, a déclaré Oliver Kahn.

De l’avis du président du Comité directeur du Bayern, un joueur comme Sadio Mané, ‘’il en existe très peu dans le monde’’, de par ses ‘’performances exceptionnelles et à ses grands succès au plus haut niveau international, depuis de nombreuses années’’.

LOUIS GEORGES DIATTA