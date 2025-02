Occupation illégale frontière Sénégal-Gambie 

L’enquête menée par la DPAF a révélé que cet individu possède une Carte nationale d’identité sénégalaise, établie en 2017, mentionnant comme lieu de naissance un village frontalier du Sénégal, d’après le signataire du communiqué Ibrahima Cissé. Une situation qui interroge sur les conditions d’obtention de cette pièce d’identité.

Selon des sources policières, il disposerait d’une ‘’autorisation officielle’’ pour occuper ces terres, bien que le maire de Kandia, El Hadj Malick Dia, et son conseil municipal aient nié avoir délivré un quelconque titre foncier à un citoyen gambien. Cette affaire met en lumière une possible complicité administrative et un laxisme dans la gestion des terres frontalières.

D’autant plus qu’un autre Gambien, également détenteur d’une CNI sénégalaise, occupe depuis 2019 un site similaire, où il a même procédé à des enterrements malgré l’opposition des autorités. Face à ces occupations illégales, les populations de la zone de Médina-Mary exigent l’annulation des CNI délivrées à ces Gambiens et leur expulsion immédiate du territoire. Elles appellent également à des sanctions exemplaires contre les éventuels complices dans l’Administration, afin de préserver l’intégrité territoriale du Sénégal.