En janvier 2022, la FIFA a suspendu le milieu de terrain Pape Gueye (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) pour 4 mois et a prononcé une interdiction de recrutement d'un an à l'Olympique de Marseille, également sanctionné d'une amende estimée à 2,5 millions d'euros, dans l'affaire du litige avec Watford. Rapidement, le Tribunal Arbitral du Sport a été saisi avec un appel suspensif.

Et d'après le calendrier actualisé sur le site de l'instance, le vice-champion de France en titre va être fixé sur ce dossier les 8 et 9 mars prochains. Pour l'OM et le président Pablo Longoria, il s'agit d'une affaire très importante, notamment par rapport aux prochaines périodes des transferts à venir.