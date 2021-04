Les clients de l’opérateur Orange seront bien contents. En effet, ‘’fidèle à son engagement de toujours apporter le meilleur de la connectivité et la téléphonie aux populations sénégalaises, et à sa volonté d’accompagner l’Etat du Sénégal dans sa politique de rendre les services de télécommunications abordables et accessibles, Sonatel, par le biais de sa marque commerciale Orange, lance illiflex’’.

Ce nouveau service permet au client de composer lui-même son forfait selon ses besoins et son budget. ‘’Cette innovation tant attendue donne au client la latitude de choisir son volume d’Internet ou d’appel dans la limite de son budget et ses besoins. Cette nouveauté procure plus de flexibilité et de liberté au client dans l’achat de ses forfaits illimix à travers une expérience incomparable’’, informe Orange dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.