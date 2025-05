La ville de Joal-Fadiouth va abriter l’un des quais les plus modernes de la petite pêche, dans quelques mois. Hier, la ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, qui a présidé la cérémonie de pose de la première pierre, a soutenu que l’infrastructure coûtera quatre milliards de francs CFA.

Une nouvelle ère s’ouvre pour la pêche artisanale à Joal-Fadiouth. La commune a accueilli, ce jeudi, la cérémonie officielle de pose de la première pierre d’un nouveau quai de pêche, en présence de la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf ainsi que de représentants de la coopération japonaise. Ce projet d’envergure, financé à hauteur de quatre milliards de francs CFA grâce à un partenariat entre l’État du Sénégal et le Japon, vise à doter Joal d’un quai conforme aux normes sanitaires internationales. C'est une infrastructure stratégique pour cette ville côtière, connue pour abriter l’un des plus grands centres de transformation de produits halieutiques du pays.

La ministre Fatou Diouf a salué ‘’un geste fort de la coopération japonaise’’, soulignant que ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur halieutique. ‘’Ce projet voit le jour grâce à un don non remboursable du gouvernement du Japon, d’un montant total de quatre milliards de francs CFA. Ce geste symbolise l’amitié, la solidarité et l’engagement mutuel à renforcer notre coopération dans des domaines stratégiques, en particulier dans le développement durable du secteur de la pêche’’, a déclaré la ministre de la Pêche.

Une infrastructure conforme aux normes sanitaires internationales

Selon Fatou Diouf, la construction de ce nouveau quai à Joal-Fadiouth, en plus de répondre à une demande ancienne des populations, illustre la volonté des autorités de moderniser, valoriser et sécuriser le patrimoine halieutique et maritime national. Cette infrastructure, dont la réalisation est confiée à l’entreprise japonaise Dai Nippon Construction (DNC), sera dotée ‘’d’équipements modernes répondant aux normes d’hygiène, de sécurité et de compétitivité’’, a souligné Dr Fatou Diouf.

Elle comprendra, notamment, précise-t-elle, des zones de traitement et de conditionnement des produits halieutiques, des équipements sanitaires et vestiaires, une salle d’attente pour chauffeurs, des plateformes d’exportation, des installations d’eau et d’assainissement, un mur de clôture et une voie d’accès.

Représentante résidente du bureau de la Jica (Agence internationale japonaise de coopération), Masuda Junko estime que, par la construction de ce nouveau quai de pêche amélioré à Joal, ‘’la Jica réaffirme son partenariat solide avec le Sénégal et sa volonté d’accompagner des initiatives qui améliorent les conditions de travail des pêcheurs, modernisent les infrastructures et assurent une meilleure qualité des produits destinés au marché international. Notre ambition, a-t-elle poursuivi, est de créer un espace fonctionnel moderne, équipé des installations adéquates permettant aux pêcheurs de débarquer, de traiter et de commercialiser leurs produits dans des conditions optimales’’.

Ce nouveau quai de pêche est d’autant plus attendu, selon Mme Junko, que dans les semaines à venir, il sera procédé au démarrage du projet de coopération technique dénommé ‘’Blueval’’, qui a pour objectif le renforcement de la capacité de mise en œuvre et de la structure d’amélioration des chaînes de valeur de la pêche au Sénégal, au Cap-Vert, en Gambie et en Guinée.

Pape Mbar Faye