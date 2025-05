Le tribunal de grande instance de Kolda a jugé, ce mercredi 14 mai, Abou Djiba. Il a été reconnu coupable du délit de diffusion de fausses nouvelles, avant d’être dispensé de peines. L’enseignant avait comparu libre devant la barre.

‘’Je regrette avoir diffusé ces fausses nouvelles. J’ai été trahi par un de mes camarades de parti Pastef qui m’a informé et m’a demandé de faire passer l’information sous forme de communiqué et d’ouvrir une cagnotte pour aider les victimes de cet accident tragique de Saré Thialy. Je l’ai fait sans vérifier au préalable l’information. Vraiment, je demande pardon’’, a-t-il dit devant la barre du tribunal, ce mercredi matin.

Il a ajouté qu’au moment de cet accident tragique qui a endeuillé le département de Vélingara, il se trouvait à Ziguinchor. Et c’est de là-bas qu’il a été mis en courant de cet accident.

C’est ainsi qu’il a été tancé par les juges qui l’ont rappelé à l’ordre. ‘’Quand on est chargé de communication d’une structure, on dit être responsable. Avant de véhiculer une information, on doit obligatoirement vérifier. Mais vous ne l’avez pas fait. Et pourtant, avant de dire que l’accident a causé huit morts, il fallait appeler le commandant de la gendarmerie ou le commandant des sapeurs-pompiers pour avoir la véracité des faits, afin de pouvoir informer juste et vrai’’, a sermonné le président du tribunal.

Le magistrat de poursuivre : ‘’Votre information véhiculée a créé une panique et pouvait causer des morts suite à des crises cardiaques. Car la plupart des parents d’élèves étaient encore sous le choc, après cet accident de la circulation dont leurs enfants ont été victimes.’’

Les magistrats l’ont également invité à être plus responsable. Car un chargé de communication, de surcroit du Pastef, doit vérifier l’information avant de la véhiculer. À la fin du procès, l’enseignant a été reconnu coupable des faits, mais le tribunal l’a dispensé de peines.

À rappeler que le chargé de communication de Pastef à Vélingara a été arrêté par la gendarmerie, puis déféré le mardi 6 mai au parquet. Après son face-à-face avec le maitre des poursuites, il a été libéré dans l’attente de son procès, hier mercredi, à la barre du tribunal de grande instance de Kolda pour diffusion de fausses nouvelles.

L’accident de circulation est survenu le samedi 3 mai sur la route nationale n°6, à proximité du village de Saré Thialy situé dans la commune de Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara. Le bilan s’est stabilisé à deux morts et 29 blessés. Un camion transportant du riz est entré en collision avec un minicar qui transportait 35 élèves du collège d’enseignement moyen (CEM) de Saré Coly Salé distant de 10 km de Vélingara. Ils étaient accompagnés de leur professeur et se rendaient dans une ferme agricole située à Saré Thialy pour une visite pédagogique, dans le cadre des activités extra-muros du Projet de formation professionnelle et d’insertion (PFPI).

NFALY MANSALY