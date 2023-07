Dans sa communication de ce vendredi, Ousmane Sonko a définitivement mis fin à la question de la cérémonie d'investiture du candidat de Pastef. Le maire de Ziguinchor a également abordé d'autres sujets concernant les responsables apéristes à qui il tend la main.

Depuis son domicile à la cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko a procédé à une autre déclaration, ce vendredi. Le leader de Pastef a annoncé à ses militants sa décision de surseoir à l'investiture de ce weekend. Mais aussi, l'ancien député n'a pas manqué le chef de l'État. Dans sa communication de ce vendredi, le président de Pastef a invité les responsables de son parti à reporter la cérémonie d'investiture qui devait se tenir ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. "Nous avons encore largement le temps de procéder à cette cérémonie", a-t-il fait savoir.

Mais à la place, il appelle ses militants et sympathisants à organiser un "concert de casseroles" et à arborer du rouge pour marquer leur "désaccord avec les agissements de Macky Sall et son régime".

Pour rappel, "ce jeudi 13 juillet 2023, à l’issue d’un processus d’investiture transparent et démocratique, Ousmane Sonko, jouissant de l’intégralité de ses droits civils et politiques, a été désigné à l’unanimité des suffrages exprimés, candidat de PASTEF-Les Patriotes (son parti) pour l’élection présidentielle du 25 février 2024", avait indiqué sa formation dans un communiqué.

L'investiture de M. Sonko a ainsi eu lieu, jeudi lors d'une réunion de la Haute autorité de régulation du parti (HARP), un organe de Pastef, qui a validé les décisions issues des délégués des 46 départements du Sénégal et de la diaspora, révèle ledit communiqué.

La main tendue aux responsables de l'APR

Ousmane Sonko a aussi profité de sa déclaration pour faire les yeux doux aux responsables de l'Alliance pour la République. Il leur a demandé de le rejoindre pour construire ensemble le Sénégal à partir de février 2024. "Ceux d’entre vous qui avez les mains propres, nous sommes prêts à travailler avec vous. Macky Sall est déjà par terre. Ne le laissez pas vous entraîner dans sa chute inéluctable. Les portes du Pastef vous sont grandement ouvertes, ne manquez pas votre rendez-vous à l'histoire, celui qui bâtira un Sénégal bien meilleur’’, a-t-il soutenu. À quelques mois de la présidentielle, c'est juste bonne guerre ; la quête de nouvelles alliances ou d'alliés ne pourrait qu'être bénéfique pour tout candidat déclaré.

Le maire de Ziguinchor, comme souvent, s'en est pris au président de la République. Cette fois-ci, Ousmane Sonko l'accusé plus ou moins d'avoir provoqué l'échec de son fils au baccalauréat. "Macky Sall est un homme méchant. Il poursuit sa campagne pour me détruire et détruire ma famille. Mon fils, Sonyibou Sonko, n’a pas eu le baccalauréat. Il a échoué à ses examens. Je ne dirai pas que c’est Macky Sall. Mais, il en est pour quelque chose", a fait savoir Ousmane Sonko.

"À l’approche du bac, donne-t-il plus d'explications, mon fils est resté des jours sans partir à l’école, parce qu’on a barricadé ma maison. Si l’établissement scolaire où il étudie n’avait pas suspendu les cours jusqu’à ce que Sonyibou Sonko revienne au lycée, peut-être qu’ils ne lui auraient pas permis de préparer son examen’’, a notamment déploré le leader du Pastef.

Mamadou Diop