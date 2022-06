Aphone depuis sa promesse de participer à la manifestation annoncée par la coalition Yewwi Askan Wi pour aujourd’hui, le leader du Pastef est sorti du bois hier, sur les réseaux sociaux. À ses militants et sympathisants, Ousmane Sonko a adressé hier ce message : ‘’Il n’y a rien à craindre ce soir, ni demain.’’

Assigné à résidence lors de la manifestation interdite du 17 juin dernier, beaucoup de ses gardes du corps arrêtés, le maire de Ziguinchor s’adressait à tous ceux qui ont fait le déplacement chez lui. ‘’Je demande à tous les militants qui comptaient venir passer une nuit de veille devant ma maison d’y renoncer et à ceux qui sont déjà là de retourner se reposer chez eux. Je suis très touché par cet engagement, mais je les rassure : il n’y a rien à craindre ce soir, ni demain’’.

L’opposant a profité de l’occasion pour rendre hommage aux membres de sa sécurité, ‘’qui ont été kidnappés par les FDS (forces de défense et de sécurité) et illégalement retenus par le procureur de Macky pendant 10 jours avant d’être totalement déchargés hier de toute poursuite. Je rends hommage à l'ensemble des membres de ma sécurité qui consentent énormément de sacrifices pour ma sécurité et pour le projet jusqu'au sacrifice ultime pour certains. Paix à leurs âmes.’’

Ousmane Sonko a également rendu hommage aux ‘’leaders, aux militants et aux sympathisants victimes de la folie dictatoriale du régime qui, à Dakar, Guédiawaye, Sébikotane et Ziguinchor, ont supporté et continuent à supporter pour certains, très stoïquement la détention et tout en faisant courageusement face à la justice, ou subir des représailles de toute nature’’.

Sans évoquer la manifestation annoncée aujourd’hui, la tête de liste nationale de la coalition d’opposants Yewwi Askan Wi donne rendez-vous au peuple sénégalais aujourd’hui, à 11h, pour un point de presse de la Conférence des leaders de Yaw.

Prévues sur toute l’étendue du territoire, les manifestations annoncées par la coalition Yaw ont déjà été interdites par les préfets de Kaolack, de Dagana et de Tivaouane.

Lamine Diouf