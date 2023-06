En attendant sa tournée américaine prévue à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août, le musicien Paco Diatta était l’hôte, ce lundi, du roi d’Oussouye. Leurs échanges, ponctués de prières, ont tourné autour de la paix et du développement du pays.

L’auteur compositeur, arrangeur, guitariste Paco Diatta séjourne, depuis ce lundi, chez lui, au quartier Djibock, à la périphérie de la commune de Ziguinchor. Le chanteur, qui vit en Belgique depuis plusieurs années, a été reçu par le roi Sibilumbaye d’Oussouye. Cette visite de courtoisie pour, entre autres, ‘’recueillir les prières de Sa Majesté’’, s’est tenue dans une ambiance conviviale. Les prières et bénédictions de l’année dernière, avoue-t-il, ont été exaucées. Pour preuve, sa distinction reçue le 18 juillet 2022, de la Community Award de l'African Village Festival de Londres, en Angleterre. Ce trophée, qu’il a dédié et présenté au roi, récompense les efforts qu’il a consentis et qu’il ne cesse de fournir en faveur des communautés africaines.

Au menu des échanges avec le roi, la question de la paix qui représente, selon lui, ‘’un levier incontournable du développement’’. Il a profité du contexte de violences notées dans le pays pour appeler à la paix, pour un Sénégal et une Afrique stables, résolument tournés vers le développement. L’artiste a plaidé pour la ‘’discussion’’ et ‘’le dialogue’’ en lieu et place de la ‘’dispute et de la violence’’.

‘’Je suis triste de voir mon pays le Sénégal dans cet état. Ce pays est considéré par tous comme un îlot de paix. Nous n’avons pas besoin de nous entretuer. Nous n’avons pas le droit de détruire nos biens et l’image du pays de la Téranga. Il faut poser les cartes sur la table et discuter. Avec la puissance d’agir ensemble, le pays trouvera la bonne solution’’, a-t-il clamé avant de lancer ce message de paix à la jeunesse : ‘’Tout nous appartient. Protégeons nos biens. Il nous faut, dans la paix, sauvegarder toute cette richesse que Dieu nous a offerte. Il y a une communication négative contre le pays. Montrons le plus beau visage du pays de la Téranga.’’

Outre la paix, il a évoqué avec le roi la question de la réouverture et de la réhabilitation du parc national de Basse-Casamance abandonné depuis le 13 février 1993 à la suite d’une attaque du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Une opération au cours de laquelle deux agents ont trouvé la mort. Créé le 10 avril 1970, ce parc couvre une superficie de 5 000 ha. Il est localisé dans le département d’Oussouye, à environ 11 km au sud de la capitale du Kassa et à une trentaine de kilomètres de la station balnéaire de Cap-Skirring.

Pour Paco Diatta, ce parc, à l’image de celui de Niokolo-Koba, peut largement contribuer à la création de l’emploi pour les jeunes et au développement durable du pays. Il peut, toujours selon lui, impacter positivement sur la vie sociale et économique des communautés dont certaines ont amorcé le processus de retour dans leurs villages respectifs.

L’auteur compositeur a, dans le même sillage, annoncé une tournée américaine, le ‘’North American Tour 2023’’ qui le conduira, à partir du 15 août 2023 à Montréal au Canada, à Toronto, à New York ainsi qu’à Washington. Une tournée internationale portée par la maison de production MWWIIS.