A la suite des plaintes concernant la hausse des tarifs de l'électricité, la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) invite les clients qui rencontrent un problème avec leurs factures à déposer une réclamation auprès de leur agence. Hier, c'est la réponse principalement fournie aux auteurs d'une pétition contre cette hausse. Elle leur recommande également de se rapprocher du Comité de régulation du secteur de l'électricité pour résoudre les problèmes liés aux prix.

Les factures d'électricité ont atteint des niveaux inacceptables pour les ménages et les entreprises. C'est dans ce contexte que Safiétou Kane Ndiaye, le Dr Cheikh Guèye, Malick Niass (gérant de multiservice), Awa Diack, également connue sous le nom de LaDiack, ainsi que Daouda Sarr, Secrétaire général de l'Aproglace (Association des producteurs de glace du Sénégal), ont lancé la pétition "Sénégal - Non à la hausse des factures d'électricité".

Hier, ces derniers se sont rendus à la Direction générale de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) où ils ont rencontré le directeur général. "Quand nous sommes arrivés, les signatures étaient au nombre de 34 000. À notre sortie, elles sont montées jusqu'à 36 000. Cela démontre la colère des Sénégalais face à cette augmentation du prix de l'électricité", explique Oumy Ndour.

Elle dénonce ainsi une augmentation "injustifiée et incompréhensible" des factures d'électricité, lors du dernier bimestre (juillet-août).

''Nous cherchons à comprendre ce qui se passe avec les nouveaux tarifs de la Senelec. Parce que l'explication selon laquelle l'État aurait réduit une partie de la subvention de 5 milliards, que les coûts de production auraient augmenté et que nous sommes en période de canicule ne semble pas suffisante pour expliquer les factures qui ont doublé. Certains ont même connu des augmentations de 300 %'', peste Mme Ndour.

''Nous sortons de plusieurs crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, émeutes). Et aujourd'hui, on nous présente des factures comme ça. Il faut dire stop à la Senelec. Nous avons voulu montrer, de manière civilisée, notre désaccord par rapport à cette manière d'agir de la Senelec'', ajoute-t-elle.

Au moment de déposer les signatures de la pétition au siège de la Senelec, les initiateurs ont été surpris de voir le directeur, car il n'était pas prévu de le rencontrer. Ce dernier est venu accompagné de nombreux collaborateurs et chefs de service.

Après leur entrevue avec les dirigeants de la Senelec, Oumy Ndour et Cie ont expliqué que la société d’électricité reconnaît aujourd'hui l'existence d'un problème, mais affirme que ce n'est pas à elle de le régler.

En effet, la Senelec leur a demandé de se rapprocher du Comité de régulation du secteur de l'électricité, ce qui était déjà prévu pour la semaine prochaine.

Donc, la Senelec demande aux clients qui rencontrent un problème avec leurs factures de déposer une réclamation au niveau des agences. "De manière symbolique, nous avons enregistré leurs pétitions", déclare Aliou Gadiaga, directeur de la clientèle de la Senelec. Les initiateurs de la pétition et l'entreprise d'électricité ont convenu de collecter les factures problématiques et de se donner un délai d'un mois pour le faire. "Nous souhaitions un délai de 15 jours, mais ils ont jugé que cela était trop court, car cela créerait une forte affluence dans les agences, avec de nombreuses personnes se présentant. Ils souhaitent donc un peu plus de temps pour pouvoir les examiner", expliquent les initiateurs de la pétition qui sont finalement d'accord avec ce délai.

À la suite de cette collecte, ils feront appel au médiateur de la République. Les prochaines étapes seront d'inclure les députés et le Comité de régulation du secteur de l'électricité.