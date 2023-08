Le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) est en train d’appuyer les capacités d’investissement de la commune de Guinguinéo, dans la région de Kaolack (Centre), avec un ‘’impact considérable’’, grâce à un financement de 268 millions de francs CFA, a salué le conseiller municipal, Abdoul Aziz Diop’’. Grâce au Pacasen, notre capacité d’investissement est en train d’être renforcée avec un impact considérable’’, a notamment déclaré M. Diop, conseiller municipal et point focal de ce programme.

Il s’exprimait mardi lors d’une visite de responsables du Pacasen dans le cadre d’une tournée d’information pour partager les outils et supports de communication des projets financés dans le cadre de ce programme financé en partenariat avec la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD). ‘’Le Pacasen nous a permis de régler les besoins de nos populations, notamment au niveau de l’éducation, entre autres réalisations ressenties dans le quotidien des habitants de notre commune’’, a fait noter M. Diop, également président de la Commission planification de la municipalité de Guinguinéo, plaidant pour une prolongation de ce programme qui tire à sa fin.

‘’Depuis 2019, nous faisons partie des communes pilotes de ce programme qui nous a permis de réaliser un certain nombre d’investissements (…)’’, a-t-il salué. Les réalisations déjà réceptionnées sont, entre autres, un centre d’accueil et d’hébergement qui peut générer des ressources financières qui permettent à la commune de disposer des moyens supplémentaires pour d’éventuels investissements, a-t-il souligné. Les travaux de construction de gradins au niveau du stade municipal sont en phase de finition, ainsi que la réhabilitation du théâtre de verdure, la construction de salles de classe, l’extension des réseaux d’adduction en eau potable et électrique. Pour le responsable de la Cellule de communication de l’Agence de développement municipal (ADM), structure chargée de l’exécution du Pacasen, El Hadj Alassane Diallo, cette tournée a permis de visiter des réalisations qui ont un ‘’fort impact social’’ sur le vécu des populations. ‘’C’est vous dire qu’à l’instar des autres communes bénéficiaires du Pacasen, Guinguinéo n’est pas laissée en rade dans le cadre de ce programme pour réaliser des projets qui ont un impact considérable sur le vécu des populations locales’’, a fait valoir M. Diallo.