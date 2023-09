« Il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre position. Le peuple sénégalais, qui vous soutient et vous admire tant, traverse des moments difficiles. Face à la répression sanglante, aux violations des droits de l'homme et aux atteintes à la démocratie perpétrées par le régime autoritaire de Macky Sall, votre silence est assourdissant’’, écrit le journaliste Pape Alé Niang dans un message adressé aux célébrités sénégalaises.

Selon lui, ‘’nous ne pouvons plus ignorer les souffrances de nos compatriotes qui tombent chaque jour, victimes des violences infligées par ceux qui devraient les protéger. Les désirs légitimes du peuple en faveur de la justice sociale, de la liberté d'expression et des droits fondamentaux sont balayés d'un revers de main. Les appels répétés à l'ouverture du dialogue sont restés lettre morte, piétinés par un pouvoir aveugle à la détresse de ses citoyens’’.

Il leur demande de briser cette apathie et de retrouver leur voix pour soutenir leur propre peuple dans ses moments les plus sombres. ‘’Les stars, les lutteurs, les chanteurs, les influenceurs, vous avez un pouvoir considérable, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la sphère médiatique. Vous avez construit votre renommée grâce au soutien et à l'amour du peuple. Il est temps, maintenant, de reconnaître cette responsabilité et d'utiliser votre influence pour le bien de tous’’, lance-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Célébrités sénégalaises, nous vous appelons à vous rallier au peuple sénégalais dans sa quête de justice, de démocratie et de respect des droits humains.

Rejoignez-nous dans cette lutte pour l'établissement d'un État de droit solide, pour la garantie des libertés et pour la protection de tous les citoyens. Le jour où nous nous tiendrons ensemble, main dans la main, les choses changeront inéluctablement. Le pouvoir appartient au peuple, et ensemble nous pouvons remodeler notre nation pour qu'elle reflète les valeurs que nous chérissons tant. Relevons le défi et faisons preuve de courage. Ensemble, nous pouvons changer l'histoire’’.