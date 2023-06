Ce lundi, Kylian Mbappé aurait informé - via L'Équipe - le Paris Saint-Germain de son intention de ne pas prolonger au-delà de l'été 2024, provoquant l'ire du club de la capitale. C'est donc officiel, un an à peine après la prolongation de la star, le feuilleton concernant son avenir est de retour.

Que les amoureux du foot qui avaient peur de s’ennuyer en cette période de creux se rassurent : le meilleur feuilleton mercato de ces dernières années est de retour. Cela faisait quelques temps que les rumeurs bruissaient à nouveau autour de l’avenir de Kylian Mbappé, prolongé en fin d’année dernière par le PSG pour trois saisons, dont une en option. Ce lundi, L’Équipe informe pourtant que l’attaquant a fait savoir à son club par le biais d’une lettre qu’il ne lèverait pas l’option pour prolonger son contrat lors de la saison 2024-2025. Son engagement prendrait ainsi fin dans un an, obligeant les champions de France à prendre une décision forte dès cet été. Cette fois c’est officiel, on vient d’entrer à nouveau de plain-pied dans la saison 2 de la série Kylian Mbappé.

C’est la chenille qui redémarre

Ce nouveau volet de la saga aurait pourtant dû attendre encore quelques mois avant de se lancer pleinement. « Je suis très content. J’ai un contrat, je serai là l’année prochaine », déminait même le principal intéressé lors de la remise de son trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1. Véritable déclaration d’intention ou simple porte ouverte à une réouverture des hostilités ? La deuxième option semble finalement prendre de l’ampleur, alors que son entourage a précisé dans un communiqué dévoilé par l’AFP n’avoir « jamais discuté d’une prolongation de contrat avec le PSG ». « Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire », peut-on lire dans la communication du joueur.

Interrogé sur une arrivée future du Bondynois au Real Madrid, un an après avoir snobé la Casa Blanca, Florentino Pérez s’était lui appliqué à rouvrir doucement la porte : « Oui… mais pas cette année ». Le calme plat pour cette fois, même si la hache de guerre est bel et bien enterrée. Un horizon 2024 qui pourrait finalement voler en éclats. Mis sous pression par son meilleur élément, auquel il avait déjà consenti d’importantes concessions l’été dernier, le club de la capitale ne compte pas rester les bras croisés, assure L’Équipe. La question d’une vente dès cet été serait désormais posée, ouvrant le scénario d’un départ de l’intégralité des membres de la MNM en seulement quelques semaines. Un sacré retournement de situation dans le projet porté par QSI. À moins que le champion du monde ne vienne une énième fois au pressing sur son club pour exiger un mercato à la hauteur de ses attentes et obtenir toujours plus de poids au sein de l’institution ?

La guerre des nerfs est déclarée

Dans les faits, les deux parties n’ont fait que siffler le début d’une nouvelle guerre des nerfs, qui a toutes les chances de durer tout l’été, voire davantage. Comme ils l’ont fait tout au long de la saison dernière, club et entourage du joueur vont donc se jauger pour essayer d’obtenir gain de cause. Une partie de poker menteur géant à ne manquer sous aucun prétexte. Et on commence avec un épisode bien connu à cette période-là de l’année : la fermeté affichée par la direction parisienne, qui laisse entendre qu’elle pourrait se séparer de son n°7 d’ici fin août pour ne pas le voir partir libre. Deux ans après avoir refusé une offre de 200 millions d’euros au risque de le voir s’envoler sans contrepartie la saison suivante, le club de la capitale changera-t-il son fusil d’épaule ?

La communication de toutes les parties prenantes, y compris les acheteurs potentiels, sera à scruter de près. Sans surprise, le Real Madrid, destination annoncée depuis de longues années pour le gamin qui affichait des posters de CR7 dans sa chambre, joue les désintéressés en attendant de voir quelle sera la tournure des événements. Tout en sachant qu’il pourra compter sur la presse madridiste pour faire monter la sauce à la moindre ouverture.

Les rumeurs les plus folles, de la Premier League (Manchester United en tête) à l’Arabie saoudite en passant par la MLS et l’Inter Miami pour suivre son « grand ami » Messi (et pourquoi pas ?) vont très vite se répandre. On pourrait même imaginer un tour de vis donné par le club à l’approche du 31 juillet fatidique, date limite pour voir le capitaine des Bleus lever son option de prolongation. Sans compter qu’en parallèle, Luis Campos devra mener une période des transferts forcément guidée par l’évolution du cas Mbappé. All in pour tenter de le convaincre ou arrivées difficiles à signer au vu de l’instabilité ambiante ? La seule certitude est que la belle soirée du 21 mai 2022 devant un Parc des Princes radieux n’était qu’une mise sur pause. Et voilà la machine relancée vers une destination inconnue.

