Une semaine après la formation du nouveau gouvernement, Thérèse Faye Diouf a été officiellement installée à la tête du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale, ce mardi. Elle promet d’être une ministre engagée et déterminée à relever les défis de ce secteur.

Samba Diobène Kâ a passé le témoin à Thérèse Faye Diouf à la tête du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale. À la tête de ce poste depuis septembre 2022, il va désormais retrouver le ministère de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire.

Pour sa part, Thérèse Faye Diouf a félicité son prédécesseur pour le travail accompli au sein de ce département. L’ancienne administratrice du Fongip (Fonds de garantie des investissements publics) a exprimé sa gratitude au chef de l’État Macky Sall pour la confiance renouvelée. D’autant que le développement communautaire, la solidarité nationale, l’équité sociale et territoriale constituent des préoccupations de premier ordre dans la gouvernance politique, économique et sociale du chef de l’État.

‘’En atteste la place importante qu’occupe ce secteur dans le document référentiel des politiques publiques, j’ai nommé le Plan Sénégal émergent (PSE), en son axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable. Aussi, les projets et programmes de ce ministère à vocation et impact social incontestables montrent à suffisance l’importance que le président de la République accorde à ce secteur. Je peux citer, entre autres, le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles), les bourses de sécurité familiale, la Couverture maladie universelle (CMU)’’, a-t-elle détaillé.

Selon la néo-ministre, ces projets et programmes sont en train de transformer qualitativement la vie des populations. Ainsi, elle exhorte les équipes, partout où elles se trouvent, à maintenir cette dynamique, à la renforcer pour davantage répondre de manière opportune aux préoccupations des populations et continuer ainsi à impacter positivement leur vie.

‘’Je vous invite au travail, comme vous l’avez toujours bien fait avec mes prédécesseurs. Pour ma part, vous trouverez en moi une ministre à votre écoute, mais aussi une ministre engagée et déterminée à relever les défis de ce secteur stratégique du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale’’, a-t-elle lancé aux troupes.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)