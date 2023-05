Auteur d'une magnifique saison avec la Salernitana jusqu'ici, Boulaye Dia attise les convoitises dans les championnats européens. En Ligue 1, en Premier League et en Serie A, le joueur prêté par Villarreal ne laisse personne indifférent. Mais, dans tout ça, son club actuel ne compte pas laisser partir son homme souvent providentiel.

Dimanche dernier, lors de la 32e journée de Serie A, le Napoli se dirigeait tout droit vers un 3e titre de champion (Scudetto), un trophée qui le fuit depuis 33 ans. Mais à six minutes du terme de la rencontre face à la Salernitana, Boulaye Dia, à l'origine d'une action qu'il s'est créée tout seul, venait gâcher la fête dans le stadio Diego Armando Maradona. En plus de retarder ainsi le sacre du Napoli, ce but, l'un des plus beaux de cette journée, a sans doute tapé dans l'œil de certains clubs européens.

Un mercredi de records

Ce mercredi également, le joueur prêté par Villarreal a remis ça, en inscrivant non pas un, mais trois buts. Cette belle performance permet ainsi au Sénégalais d'établir deux records simultanément. Il devient, à l'issue de cette 33e journée, le meilleur buteur de la Salernitana sur une saison, avec ses 15 réalisations et l'auteur du premier triplé du club italien, depuis le début du championnat.

À cinq journées de la fin du championnat italien, Boulaye Dia est en mesure de porter son total de buts plus haut encore et aller titiller d'autres records.

Avec ses 15 buts, Boulaye est seulement le sixième joueur africain dans cette catégorie. Il rejoint ainsi de grands noms comme : Samuel Eto'o, Mohamed Salah, Victor Oshimen ou encore son compatriote Keita Baldé.

Boulaye, un profil qui plaît bien en Europe...

En provenance de Villarreal, en prêt avec option d’achat, Boulaye Dia anime déjà le marché des transferts. Avec ses statistiques plus qu'honorables, dans la modeste écurie de la Salernitana, l'ancien de Reims séduit notamment dans les championnats anglais, français et italien. Son agent est revenu sur l'intérêt qu'on lui porte un peu partout dans le vieux continent. "Dia a rejoint la Salernitana en prêt avec une option d’achat du club de la Liga Villarreal, l’été dernier. Le Granata peut rendre son transfert permanent pour 12 M€ à la fin de la saison. Pour l’instant, je ne peux rien dire, parce que la Salernitana n’est pas sûre de jouer en Serie A, la saison prochaine. Le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, le suit, mais il a beaucoup d’admirateurs, notamment d’Angleterre et de France", a fait savoir son agent Frédéric Guerra.

Selon certaines indiscrétions, émanant notamment de ‘’Tutto Salernitana’’, l’ancien joueur de Reims ne laisse pas indifférents les dirigeants de la Fiorentina. Rocco Commisso, président du club de Florence, qui était présent au stade, aurait eu une longue conversation avec son homologue de la Salernitana. La Viola aurait même formulé une offre de 15 millions d’euros pour s'attacher les services de l'attaquant sénégalais. Mais reste à savoir si les Grenats vont accepter d’entamer de probables négociations. Car avec de telles performances, lever l'option d'achat du joueur serait beaucoup plus raisonnable.

… mais la Salernitana va lever l'option d'achat

Prêté par Villarreal, lors du dernier mercato estival, Boulaye Dia renverse quasiment tout sur son chemin en Serie A. L'attaquant des Lions a été décisif à 21 reprises, avec 15 buts et 6 passes décisives en 30 matchs. Ces statistiques assez impressionnantes poussent même son club à vouloir le conserver.

En effet, les dirigeants du 14e de la Serie A comptent lever l'option d'achat de 12 millions d'euros, afin de prolonger l'aventure du Sénégalais dans l'élite italienne.

"Grâce à l’effort du président, à la volonté du staff et de Villarreal, tout le monde estime que le projet de Salernitana pouvait être approprié pour Boulaye Dia. Avec lui, nous avons un champion sur et en dehors du terrain. De plus, dans sa relation avec le staff et ses coéquipiers et avec la ville, il se révèle d’un niveau absolument élevé. Nous avons les conditions pour le garder. Je pourrais, et j’utilise le conditionnel obligatoire, et je dis que Dia, au 1er juillet, sera à 100 % un joueur de la Salernitana", a déclaré Morgan de Sanctis, directeur sportif de la Salernitana, en zone mixte, juste après la rencontre face à la Fiorentina.

Mamadou Diop