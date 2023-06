Déjà 800 mille signatures sont collectées par la plateforme Siggi Ak Macky, dans le cadre de la campagne ''1 million de raisons de continuer avec Macky Sall - 1 million de signatures''. Le directeur de général de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye, qui a dressé le bilan à mi-chemin, donne rendez-vous au mois de juillet pour présenter le million de signatures.

Le 14 février dernier, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) lançait une pétition pour un autre quinquennat du président Macky Sall, avec la création d’un organe de supervision nationale chargé de piloter le travail. Un mois après, il a été procédé à la mise en place de l'organe de supervision international. A mi-chemin, l'instigateur de la campagne ''1 million de raisons de continuer avec Macky Sall - 1 million de signatures'' a dressé un premier bilan et dégagé les perspectives. Les résultats, dit-il, ont dépassé ses attentes, avec 800 mille signatures.

''Une si sublime marque d’approbation qui montre que la majorité silencieuse des Sénégalais est engagée dans la dynamique de renouveler le pacte de confiance liant le Sénégal au président Macky Sall. En quelques semaines, nous avons collecté plus de 800 mille signatures partout dans le pays et dans notre diaspora ; chaque signature portant un vœu, un espoir lucide de lendemains heureux'', s'est réjoui Abdoulaye Dièye.

‘‘Nous parlons du pays réel et non de celui-là virtuel des professionnels de la manipulation qui répandent la terreur dans les cœurs et les esprits. Huit cent mille signatures et donc 800 mille raisons de continuer ; 800 mille raisons de désarmer la haine, de préserver ce beau Sénégal, pays de paix et de dialogue'', a poursuivi le président du mouvement Siggi Diote Na.

Ainsi, les membres de la plateforme Siggi Ak Macky considèrent qu’il s'agit là de la voie de la ''sagesse''. ''Nous avons rassemblé des signatures, partagé nos histoires et sensibilisé le monde à l'importance de ce combat pour une 3e candidature du chef de l’Etat Macky Sall. Chaque signature renvoie à un visage rempli de certitudes et d’espoirs, à un citoyen resté inébranlable dans ses convictions, malgré les menaces et le grand tapage'', indique Abdoulaye Dièye. Qui déclare avoir formé une communauté de personnes passionnées et engagées, prêtes à lutter pour un avenir meilleur pour le pays.

‘’Notre cause, fondée sur un idéal partagé, est juste et légitime’’

Au cours de cette campagne de collecte de signatures, les initiateurs ont surmonté des obstacles, fait face à des critiques et parfois même à la violence. ''Nous avons persévéré, car notre cause, fondée sur un idéal partagé, est juste et légitime. Nous avons su trouver l’énergie et le courage nécessaires pour continuer à avancer. Avancer vers le bien-être collectif'', soutient M. Dièye.

Selon lui, le bilan économique et social de Macky Sall constitue une raison suffisante pour continuer avec lui à la tête du pays, ''car le Sénégal est en train de passer de l’indigence à l’émergence''.

En effet, sur le plan diplomatique, dit-il, le Sénégal continue de rayonner, comme en atteste son bilan à la tête de l’UA et sa médiation dans la guerre russo-ukrainienne. Le contexte sous-régional, qui fait du Sénégal l’un des derniers remparts contre la montée de l’extrémisme violent, serait une autre ''raison essentielle au maintien de la confiance'' du peuple sénégalais au président Macky Sall.

''Face à ces succès engrangés depuis plus de 11 ans à la tête du Sénégal et face aux périls, le président Macky Sall est dans l’obligation patriotique, pour ne pas dire morale, de mener la barque, de renouveler le pacte de confiance qui le lie à la Nation, aux Sénégalais. Il est investi du devoir de ne pas les laisser au milieu du gué, à l’image du président Roosevelt obligé, malgré lui, de briguer un 3e mandat pour ne pas abandonner son pays en pleine guerre. Le Sénégal n’est pas en guerre. Et nous en sommes heureux…'', a soutenu Abdoulaye Dièye, tout en indiquant que l’Etat doit rester fort face aux vendeurs d'illusions.

''Aujourd’hui, c’est l’heure du choix. Il est simple. Il s’agit de choisir entre un bâtisseur (TER, BRT, les ponts, les autoponts et les hôpitaux) et des ‘démolition men’ adeptes, comme nous l’avons remarqué récemment, de la politique du pire'', dit-il.

Abdoulaye Dièye et Cie qui estiment que la candidature du président Macky Sall est '' un devoir'' au-delà d’être un choix personnel. Ils indiquent qu'ils vont continuer cette campagne pour demander à chaque Sénégalais de donner la raison qui le pousse à soutenir le président Macky Sall.

Ils donnent rendez-vous au mois de juillet pour présenter le million de signatures.

BABACAR SY SEYE