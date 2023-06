Le lancement des travaux de l'élaboration du Plan de Développement Durable de la Ville de Pikine devant couvrir la période 2023-2028 a eu lieu, hier. Pour le maire de cette ville, ce plan revêt à son sens deux aspects fondamentaux. Il relève d'abord, d'après Abdoulaye Thimbo, d'une obligation institutionnelle légale. Un Plan de Développement de la Ville couvrant la période 2017-2022 avait déjà été élaboré avec l'accompagnement de l'Agence Régionale de Développement de la Région de Dakar a-t-il précisé.

Des projets d'investissements structurants avaient d'ailleurs été extraits de ce plan et insérés aux plans annuels et triennaux successifs pour permettre à la ville de répondre aux exigences du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) et éligible à ses financements. Le Plan de Développement Durable de la Ville, à ses yeux, reste un instrument de pilotage stratégique où sont décrites et structurées les activités programmées pour la période considérée. "Notre crédo, en décidant de faire élaborer ce plan, était que celui-ci soit adossé sur une démarche inclusive et participative.

Après avoir capacité les élus de la Ville en gouvernance administrative et financière locale, des rencontres sectorielles et thématiques des commissions techniques du Conseil municipal ont été organisées. Il ne saurait être envisagé l'élaboration d'un nouvel outil de planification de la ville sans la prise en compte de l'interconnexion qu'il devrait y avoir entre celui-ci et le Plan de Développement de la Ville couvrant la période 2017-2022, d'une part et le Plan Spécial d'Aménagement et de Développement du Département de Pikine commandité par l'État et conçu par l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire, d'autre part.

Il ne saurait aussi être envisagé l'élaboration d'un nouveau plan en faisant fi de la configuration territoriale actuelle du Département de Pikine et l'implication profonde de la Ville dans la lutte contre le changement climatique", a expliqué le maire. Selon qui, des projets structurants à forts impacts sociaux avaient été déclinés dans le Plan de Développement de la Ville couvrant la période 2017- 2022. Aussi, s'il est évident que ces projets ont été exécutés pour la plupart, il n'en demeure pas moins que certains parmi eux n'ont pu être réalisés pour diverses raisons.

...Pour assurer la continuité de l'administration, la mise en œuvre de ce plan, selon le maire, devrait être évaluée et entrevoir de verser les projets jugés pertinents non exécutés dans le nouveau plan à élaborer. Pour pallier aux redondances et aux doublons, il serait utile, selon Abdoulaye Thimbo, de mettre en harmonie le Plan de Développement Durable de la Ville et le Plan Spécial d'Aménagement et de Développement du Département de Pikine. "L'érection de Keur Massar en département a induit une nouvelle configuration territoriale en termes d'espaces et de communes à administrer. Il ne pourrait par ailleurs être soustrait des axes stratégiques du Plan de Développement Durable de la Ville 2023-2028, les actions déjà engagées ou à envisager dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Je ne doute point qu'un plan pertinent où les Pikinois se retrouveront aux termes de son élaboration" a indiqué le maire.