Point Covid-19 

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informait, hier, que 47 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au Sénégal jeudi dernier. Ils proviennent de 1 225 tests effectués pour un taux de positivité de 3,84 %.

Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, El Hadj Mamadou Ndiaye, publiant le dernier bulletin quotidien de la pandémie de Covid-19, a fait état de 19 cas contacts suivis par les services de santé et de 28 cas issus de la transmission communautaire. Aucun cas importé n’a été enregistré aux portes d’entrée aériennes, terrestres et maritimes, selon M. Ndiaye. La région de Dakar concentre 22 des 28 cas communautaires recensés.

Dans les structures de prise en charge de la maladie, 67 patients contrôlés négatifs ont été déclarés guéris, et 10 cas graves de Covid-19 sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n’a été déploré jeudi dernier, selon Dr Ndiaye. A ce jour, 40 022 cas ont été enregistrés dont 38 786 guéris, 1 097 décédés.

Cent trente-huit patients encore sous traitement. Selon le directeur de la Prévention, depuis le lancement de la campagne de vaccination, 395 635 personnes ont été vaccinées, sur l’étendue du territoire national. El Hadj Mamadou Ndiaye a encore exhorté les populations au respect strict des gestes barrières dont le port obligatoire de masque bien ajusté et couvrant la bouche et le nez, le lavage régulier des mains au savon ou avec du gel hydro alcoolique, et la distanciation physique dans les lieux accueillant du public. Il a encouragé les personnes ciblées par la vaccination à se rendre dans les lieux dédiés pour recevoir leurs doses.