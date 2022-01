De passage à Mbour pour accompagner le candidat de Yewwi Askan Wi aux élections municipales du 23 janvier prochain, Ousmane Sonko a tiré à boulets rouges sur le ministre directeur de cabinet du président de la République.

‘’Haman, qui prétend avoir les pouvoirs d'enterrer Yewwi Askan Wi, est mandaté en tant que courtier ici à Yenne. Ils s'apprêtent à vendre 150 ha, et c'est Haman qui est chargé de récupérer l'argent de la vente pour le remettre au pharaon du palais’’. Ces propos sont tenus hier par Ousmane Sonko, le leader du Pastef à Mbour où il était venu assister à un meeting départemental organisé par la coalition Yaw de Mbour, en vue des élections locales. Accompagné des leaders nationaux de la coalition à l’image de Déthié Fall, Aïda Mbodj et Cheikh Tidiane Youm, le candidat de la coalition pour le Conseil départemental de Mbour, M. Sonko a chargé le mentor des leaders de la coalition BBY.

Selon lui, ‘’Mbour a son Haman et il est aussi au palais. Haman a fait de la politique durant 50 ans ici à Mbour, mais il n'a jamais gagné un seul bureau de vote. Aujourd'hui, il prétend avoir les pouvoirs pour enterrer Yewwi Askan Wi’’, a-t-il raillé.

Sur la même lancée, Ousmane Sonko n’a pas raté Cheikh Issa Sall, le candidat de la coalition BBY pour la mairie de Mbour avec qui il était lors de sa formation à l’Ecole nationale d’administration. A l’en croire, ‘’il n’a pas été parmi les meilleurs. Tout le monde sait comment ça se passe à l’Ena. Ce sont les premiers au concours d’entrée qui choisissent la section qu’ils désirent d’abord et laissent le reste aux derniers. Les premiers vont très souvent dans des sections comme impôts et domaines, diplomatie et trésor, et ils sont les mieux payés’’, a-t-il indiqué. De ce fait, il demande au candidat de BBY à la mairie de Mbour ‘’d’où provient sa fortune ?’’. ‘’Celui qui veut briguer la mairie pour le compte de BBY, nous sommes entrés à l’Enam ensemble. Ce candidat n’était pas parmi les meilleurs. Aujourd’hui, c’est un fonctionnaire tout court et un fonctionnaire qui amène des millions ou des milliards pour les distribuer, ne vous posez pas mille et une questions, il a volé l’argent du pays, mais ce n’est pas son argent’’, a asséné Ousmane Sonko à son ancien camarade énarque.

Par ailleurs, il a invité le peuple sénégalais à ne pas accepter que Macky Sall leur propose celui qui doit le remplacer à la tête du pays. ‘’Je ne parle même pas de la troisième candidature, mais ce n'est pas à lui de nous imposer notre futur cinquième président. Nous ne faisons pas de la politique pour nos intérêts. Nous pensons que faire de la politique est un sacerdoce’’. Et, ajoute-t-il, ‘’le jour des élections, il faut non seulement se lever tôt pour aller voter, mais également rester sur les lieux pour sécuriser notre vote, parce qu’ils sont en train de préparer des magouilles’’, a-t-il prévenu. ‘’Ils n'ont pas plus de courage que nous. Ce qui nous manque, c'est plutôt de la détermination. Croyons plus en nous. Après tout ce que nous avons vécu de pénible au mois de mars dernier, vous n'avez pas le droit de voter pour Macky Sall. Reprenons notre destin en main. Le 23 janvier 2022, votons pour le changement’’, a invité Ousmane Sonko.

CHEIKH ISSA SALL Le candidat de BBY contre attaque ‘’Le candidat qui ne fait que trimballer pour dire des contrevérités aux Sénégalais était venu ici hier. Il dit qu'il était le major de la promotion. Être major de la promotion c'est être premier à l'examen de sortie d'une formation. Il a eu un départ de lion, mais une arrivée de chat. Il a été premier au concours d'entrée mais après 2 ans de formation, avec le rythme des devoirs et des examens, puisque qu'il n'avait comme métier que de trimballer, il est sorti dernier. C'est pour cette raison qu'il a été affecté dans une direction où, le bureau qu'il occupait n'était meublé que d'une vieille table. Tous ses camarades étaient dans de bonz bureaux avec climatiseur, secrétaire et voiture de fonction et voyageaient. Ce qui lui a fait si mal qu'il a créé un syndicat pour combattre l'Etat. Il a fait 15 ans de service, personnes n'a entendu qu'on attendait la signature d'Ousmne Sonko, 15 ans de service sans être chef de service, 15 ans sans être chef de division, sans être Directeur, ni DG, encore moins secrétaire général. Depuis 2015, il ne travaille pas, il n'a que le salaire de député et il n'est même pas membre de bureau. Cependant, la voiture 4x4 qu'il conduit coûte 156 millions, alors que son salaire n'atteint même pas 1.300.000f. On doit lui demander d'où lui provient sa fortune au moment où il a deux femmes et des maisons à n'en plus finir. À la Cité Keur Gorgui, il a une maison qui doit être évaluée à près de 800 ou 900 millions. Quand il sort, les voitures qui le suivent coûtent aux environs de 800 ou 900 millions. Il doit dire aussi aux sénégalais d'où prend-il l'argent qu'il utilise’’.

IDRISSA AMINATA NIANG