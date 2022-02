Le président du Conseil départemental de Mbour, nouvellement réélu, a rassemblé, ce week-end, les maires de la coalition BBY pour faire le bilan des élections locales du 23 janvier. Selon Saliou Samb, les responsables politiques doivent tirer les leçons de ces élections et être plus proches des populations, dorénavant.

Au sortir de ces élections locales, Saliou Samb, Président du Conseil départemental de Mbour nouvellement réélu, s’est adressé aux troupes. Aux maires et aux élus locaux, il déclare que la population leur a lancé un message fort, durant ces joutes électorales. ‘’Nous devons être plus vigilants. Nous avons compris son message et nous allons travailler main dans la main, dans l’unité, pour continuer à relever le défi du développement : celui de l’emploi, mais également de l’émergence de nos collectivités territoriales’’, a assuré Saliou Samb.

Plus concrètement, le directeur général de la Société des infrastructures et de réparation navale (Sirn) précise : ‘’Le message, c’est que la population nous renouvelle sa confiance, mais elle nous demande d’être plus à l’écoute. J’en profite pour dire aux responsables : ouvrez vos téléphones, soyez proches des populations et prenons en compte les préoccupations des populations ! N’attendons pas les élections pour être joignables ! Arrêtons ce genre de mépris que nous avons envers ces gens-là ! Parmi ces personnes, nous ne sommes rien du tout et ils nous l’ont montré. Ils ont besoin de plus de respect. Respectons les gens et travaillons pour eux. Occupons-nous de leurs préoccupations. C’est ça le plus important. C’est ce que je dis à tous les maires du département.’’

‘’Les populations ne sont pas contentes de nos responsables’’

Concernant sa réélection, il déclare : ‘’Les populations ont compris que nous avons travaillé, mais elles nous exhortent à redoubler d’efforts, à être plus vigilants et à être plus proches d’elles.’’

Dans la même veine, il réitère les engagements du Conseil départemental de Mbour dans la gestion des différentes collectivités territoriales. ‘’Je leur ai dit aussi qu’avec l’expérience acquise durant tout ce temps, le département va les accompagner. Nous n’allons plus attendre, nous allons les accompagner au niveau des écoles, de la santé, de l’emploi, de l’électricité. En même temps, nous allons les pousser à être plus proches des populations’’.

Saliou Samb d’ajouter : ‘’Nous voulons que les prochaines élections soient simples et faciles, parce qu’il faut l’avouer, ces élections ont été très difficiles. J’étais sur le terrain et j’ai entendu les messages des populations qui ont dit qu’elles ne sont pas contentes de nos responsables. Et cela s’est traduit sur le terrain par des votes-sanction. Donc, il faut que l’on comprenne ce message. Il faut qu’on soit moins arrogant. Les responsabilités, c’est pour être au service des populations. Cela ne doit pas nous pousser à penser qu’on est meilleur que les autres.’’

‘’Nous avons eu un taux de participation de 43%. Certes, ce n’est pas très élevé, mais il faut comprendre que si les élections locales se passent comme ça, cela veut dire aussi que les populations commencent à en avoir marre de leurs édiles’’, souligne le président du Conseil départemental de Mbour

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)