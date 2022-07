Port de Dakar

La Direction générale du Port autonome de Dakar a pris la décision d’annuler les frais de magasinage des marchandises en transit Mali. Selon la note parvenue à notre rédaction, le directeur général dit satisfaire, ainsi, une requête faite dans ce sens par la Direction des Entrepôts maliens au Sénégal (Ensema).

‘’Cette décision d’annulation des frais de magasinage prend effet à compter du début d’entrée en vigueur de l’embargo contre le Mali (7 janvier 2022 à Accra) jusqu’à ce 3 juillet 2022, date de levée de celui-ci’’, peut-on lire sur la note de la cellule communication stratégique. Elle rappelle que des centaines de milliers de tonnes de marchandises du transit Mali sont concernées par cette importante décision de l’autorité portuaire.

Les marchandises concernées sont essentiellement le bois et le fer, entre autres. Cette décision intervient après que le directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, s’est récemment félicité de la décision des chefs d’État de la CEDEAO de lever l’embargo contre le Mali.

Il disait : ‘’Pour le Sénégal, le Mali représente le premier client commercial, puisque ce que nous vendons au Mali, nous ne le vendons à aucun autre pays au monde. Nous avons avec le Mali une balance excédentaire en centaine de milliards de francs. Mais aussi des relations fécondes de deux peuples sur le corridor, presque près de 700 à 800 milliards de francs de transactions commerciales. L’impact des transactions commerciales entre les deux pays au niveau des transporteurs, des commerçants, de l’industrie des cimenteries, de l’engrais exporté, des matériaux de construction et dans beaucoup d’autres secteurs du commerce est réel’’.

À rappeler que le trafic gros-porteur en provenance et à destination du Mali est estimé à plus de 400 camions en opération journalière. En 2020, le trafic à destination et en provenance du Mali s’est chiffré à plus de 2 700 000 t, renseigne-t-on.