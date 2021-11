Le match entre Belenenses et Benfica samedi soir fait beaucoup parler au Portugal. Qualifiée de honte, cette rencontre n'a pu démarrer à onze contre onze.

«La honte.» Voici comment la Une du quotidien portugais A Bola qualifie un match dont tout le monde parle au Portugal ce dimanche matin. Et pour cause, la rencontre entre Benfica et Belenenses, samedi soir, a démarré à 11 contre…9 !

Belenenses contraint de jouer à 9, avec deux gardiens

Avec quatorze joueurs absents pour cause de Covid-19, Belenenses a été contraint d'aligner une équipe de neuf éléments, dont un gardien au poste d'attaquant. «Qu'est-ce que c'est ? Suis-je le seul à ne pas comprendre pourquoi le match n'a pas été reporté» , avait réagi samedi l'attaquant de Manchester City, Bernardo Silva, sur son compte Twitter. «Nous ne souhaitions pas jouer cette rencontre, mais on nous a répondu qu'on avait huit joueurs aptes à jouer. Donc le fait de ne pas comparaître pouvait être considéré comme une absence injustifiée» , a expliqué le président du Belenenses, Rui Pedro Soares, dans les colonnes de Record.

L'arbitre stoppe la mascarade

Mené 0-7 à la pause, Belenenses s'est présenté en seconde période avec sept joueurs, puis Joao Monteiro a prétexté une blessure, obligeant ainsi l'arbitre à siffler l'arrêt définitif de ce match, puisque les lois du jeu imposent au moins sept joueurs par équipe. «Je regrette ce qui s'est produit, c'est une page noire dans l'histoire du foot portugais et du pays» , a réagi le président de Benfica, Rui Costa. «La direction générale de la santé et la Ligue n'ont pas annulé le match et nous n'avons pas pu le faire nous-mêmes.»

Le syndicat portugais des joueurs a aussi réagi pour exprimer sa colère. «Ce qui s'est passé ce soir (samedi) est absolument inacceptable et ne peut plus se reproduire. Il y a des valeurs qui sont plus importantes que toute exigence de compétition ou de calendrier, à savoir la santé des athlètes et l'intégrité de la compétition» , a déclaré son président Joaquim Evangelista dans des propos rapportés par A Bola. «C'est une honte pour tous, sauf pour les neuf qui ont joué», conclut, avec justesse, Rui Pedro Soares.

