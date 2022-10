La Fédération des syndicats de la Santé a tenu une réunion, vendredi dernier, pour apprécier la grève générale des 3 et 4 octobre 2022. A l’évaluation, la F2S a trouvé des raisons encourageantes de continuer la lutte syndicale entamée, afin d’amener l’Etat du Sénégal à rétablir l’équité dans la prise en charge salariale des agents de la Santé et de l’Action sociale, d’après un communiqué de presse. Malgré les problèmes notés, lors de ce mouvement d’humeur, l’Etat, dit-on, reste sourd face aux récriminations des travailleurs. Finissant ‘’par créer un sentiment de frustration, de négligence, de laissés-pour-compte chez les agents de santé, parce que la mise en œuvre des accords signés avec les syndicats de la Santé a été mal faite’’.

En effet, ‘’en omettant les travailleurs dans les établissements publics de Santé, les collectivités locales et les universités de même que dans les programmes et projets de Santé, l’Etat du Sénégal et le ministère de la Santé particulièrement a fini de violer de façon flagrante, le principe universel : « à travail égal, salaire égal ». La F2S interpelle le ministre de la Santé et de l’Action sociale pour que le suivi des protocoles et les négociations sur les points de revendication qui concernant son département’’, lit-on dans la note. Il s’agit de l’augmentation des subventions accordées aux hôpitaux et la détermination de critères d’allocation objectifs, du remboursement des créances relatives à la CMU, du statut du personnel communautaire, du plan de carrière des personnels paramédicaux, de l’ouverture des concours d’entrée directs à l’ENDSS.

Leurs revendications s’adressent également au ministre en charge de l’Enseignement supérieur, à celui chargé des Collectivités territoriales, à celui de l’Urbanisme, à celui des Forces armées et la Direction de l’Hôpital Principal de Dakar. Le ministre chargé de la Fonction publique est également concerné tout comme le Premier ministre.

Dans l’attente d’une réaction appropriée attendue du Gouvernement, la Fédération des syndicats de la Santé, va en grève générale de 48h le jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022. Il est prévu un port de brassards rouges, un sit-in, une assemblées générale de mobilisation la semaine du 17 au 23 octobre 2022, une marche nationale le 28 octobre 2022.

Pour rappel, les promesses faites pour ouvrir des négociations sectorielles et faire le suivi des protocoles n’ont toujours pas été tenues par le Gouvernement. A ce titre, les ministres en charge de la Santé et de la Fonction publique sont interpelés par les travailleurs.