En séjour irrégulier depuis le début du mois de mars 2024 dans les centres d’accueil de Bir-Gandouz et Argoub dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (Sud Royaume du Maroc), 162 sénégalais candidats à l’émigration vont regagner le Sénégal à partir de mardi 09 avril 2024, annonce le Consulat général du Sénégal à Dakhla. Selon le diplomate, « le premier convoi de ces migrants irréguliers devrait arriver à Saint Louis mercredi en début d’après-midi ». Ensuite, « le deuxième convoi devant quitter Dakhla jeudi, dont six femmes, un bébé âgé de moins d’un an et cinq malades en convalescence, devrait arriver le lendemain (vendredi) à Saint-Louis en début d’après-midi », poursuit-il. Après le deuxième groupe devant être rapatriés au Sénégal, « il ne restera plus de Sénégalais en attente de rapatriement », signale t-il. En outre, il assure que depuis le début de l’année 2024, il n’a pas été enregistré d’arrivées de pirogues en provenance du Sénégal. A l’en croire, « toutes les pirogues à bord desquelles ont voyagé les 600 Sénégalais bénéficiaires d’un retour volontaire au cours de cette année avaient pris le départ de la Mauritanie », rappelle t-il.

Malamine CISSE