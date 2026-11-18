Après l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) de juillet 2025, l’Afrique entend faire reconnaître les responsabilités liées aux préjudices climatiques qu’elle subit. Avec l’avis attendu de la Cour africaine en 2027, le continent espère transformer la reconnaissance juridique en réparations concrètes, dans un contexte marqué par l’insuffisance des financements climatiques.

Du Malawi aux pays du Sahel, les conséquences du dérèglement climatique éprouvent les capacités de résilience des États africains. Alors que la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu, en juillet 2025, l’existence d’obligations climatiques susceptibles d’engager la responsabilité internationale des États, le continent cherche à faire franchir un nouveau cap au droit climatique. Saisie en mai 2025, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est appelée à préciser les obligations des États face à cette crise et les possibilités de réparation des préjudices subis.

En mars 2023, le passage du cyclone Freddy au Malawi a laissé derrière lui un lourd bilan humain et matériel. Les inondations et les glissements de terrain ont touché plus de 2,2 millions de personnes, déplacé quelque 659 000 habitants et fait au moins 679 morts. Au-delà de la catastrophe, c’est la vulnérabilité d’un pays disposant de moyens limités pour reconstruire ses infrastructures et protéger ses populations qui s’est une nouvelle fois révélée. Ce drame illustre le paradoxe climatique africain : un continent faiblement contributeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais particulièrement exposé à leurs conséquences.

Cette asymétrie nourrit désormais une revendication qui dépasse les appels traditionnels à la solidarité internationale. Elle appelle à une véritable justice climatique, fondée sur la responsabilité et, le cas échéant, la réparation des préjudices. Le débat a pris une nouvelle dimension le 23 juillet 2025, lorsque la Cour internationale de justice a rendu son avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique. Dans une interprétation ambitieuse du droit international, les juges ont rappelé que « les États sont tenus de prévenir les dommages environnementaux significatifs, de coopérer et de protéger les droits humains contre les effets du dérèglement climatique ».

Le poids de l’injustice climatique…

Surtout, la juridiction de La Haye a ouvert une perspective juridique importante. Elle renvoie à la violation de ces obligations pouvant engager la responsabilité internationale de l’État concerné et donner lieu à une réparation intégrale. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, notamment la restitution, la compensation financière ou la satisfaction. La reconstruction d’infrastructures détruites et la restauration des écosystèmes peuvent également entrer dans le champ des réparations. Toutefois, la CIJ n’a désigné aucun État responsable d’un préjudice particulier et n’a fixé aucun montant d’indemnisation. Elle a posé un cadre juridique dont l’application dépendra de circonstances propres à chaque affaire.

Pour les pays africains, cette clarification intervient dans un contexte de fortes contraintes économiques, sociales et environnementales. Sécheresses prolongées, inondations, dégradation des terres, érosion côtière et perturbation des cycles agricoles fragilisent les économies et accentuent les difficultés des populations. S’y ajoute, à cette vulnérabilité, une capacité financière limitée pour prévenir les risques, adapter les infrastructures et réparer les dommages.

La revendication africaine repose ainsi sur un principe d’équité. Car, les pays qui ont historiquement le moins contribué à l’accumulation des émissions ne devraient pas supporter, dans des proportions comparables, le coût des conséquences du dérèglement climatique. Cette lecture renvoie aussi à la responsabilité historique des puissances industrialisées, dont certaines ont bâti leur développement sur des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre.

La difficile équation de la preuve…

La question des réparations prend alors une dimension politique et historique. Elle ne consiste pas uniquement à réclamer des transferts financiers, mais également à interroger les rapports de responsabilité entre pays industrialisés et pays en développement. Les transferts de technologies, le renforcement des capacités scientifiques, la restauration des milieux naturels et, dans certains cas précis, l’allègement ou l’annulation de dettes peuvent participer à une réponse plus globale aux préjudices climatiques.

Toutefois, entre la reconnaissance d’un principe juridique et l’obtention effective de réparations, le chemin reste semé d’obstacles. Le principal réside dans l’établissement du lien de causalité entre les manquements d’un État et les dommages subis par un autre. Le changement climatique résulte de l’accumulation des émissions de nombreux pays sur plusieurs décennies. Il devient donc particulièrement complexe d’isoler la contribution d’un État à un événement climatique précis et d’en mesurer les conséquences.

La CIJ n’a pas considéré cette difficulté comme un obstacle insurmontable. Elle estime que « les connaissances scientifiques permettent notamment d’évaluer les contributions respectives des États aux émissions mondiales ». Mais, pour obtenir réparation, il faudra encore démontrer un lien suffisamment direct et certain entre le comportement internationalement illicite invoqué et le préjudice particulier subi.

La Cour africaine attendue au tournant…

Cette exigence impose aux pays africains de renforcer leurs dispositifs de collecte de données climatiques, leurs capacités d’expertise et leurs mécanismes d’évaluation des pertes. Il faudra documenter les dommages humains, économiques, environnementaux et patrimoniaux, tout en distinguant les conséquences directement attribuables à un événement climatique de celles résultant d’autres facteurs de vulnérabilité.

C’est dans cette perspective que s’inscrit la saisine de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples par l’Union panafricaine des avocats, le 2 mai 2025. La demande d’avis consultatif porte sur les obligations des États africains face à la crise climatique, notamment au regard de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

La juridiction basée à Arusha, en Tanzanie, dispose ainsi d’une occasion de replacer les droits humains au cœur du contentieux climatique africain. Le droit à la vie, à la santé, à un environnement satisfaisant et à la protection des populations vulnérables constituent autant de fondements susceptibles d’éclairer les responsabilités des États.

L’avis est espéré en 2027, même si la Cour n’a pas encore officiellement annoncé de date de rendu. Son apport pourrait être déterminant pour préciser les obligations des États africains, mais également pour mieux encadrer les attentes du continent en matière de coopération internationale et de réparation. Il pourrait aussi contribuer à donner une portée juridique plus concrète aux revendications africaines dans les négociations climatiques mondiales.

Les pertes et dommages, une réponse encore limitée…

En attendant d’éventuelles avancées judiciaires, les mécanismes internationaux de financement des pertes et dommages constituent une autre voie pour répondre aux conséquences du dérèglement climatique. Créé lors de la COP 27 et rendu opérationnel à la COP 28, le Fonds pour répondre aux pertes et dommages vise à soutenir les pays particulièrement vulnérables face aux conséquences économiques et non économiques du changement climatique.

Mais les ressources mobilisées restent sans commune mesure avec l’ampleur des besoins. Au 15 mars 2026, les promesses de contributions annoncées au Fonds atteignaient environ 822 millions de dollars, selon ses données officielles. Ce montant, qui correspond à des engagements financiers et non nécessairement à des sommes déjà versées ou distribuées, illustre les limites de la solidarité internationale face à l’accélération des préjudices climatiques.

Il importe toutefois de distinguer ces financements des réparations juridiques. Les premiers relèvent d’un mécanisme de coopération et de soutien aux pays vulnérables, tandis que les seconds supposent l’établissement d’une responsabilité internationale et d’un lien de causalité répondant aux exigences du droit. L’adaptation, pour sa part, vise à réduire les vulnérabilités et à préparer les sociétés aux effets présents et futurs du changement climatique.

Au fond, l’enjeu pour l’Afrique est de ne plus se limiter à plaider pour une solidarité internationale dont les engagements restent souvent difficiles à concrétiser. La reconnaissance, par la CIJ, de fondements juridiques susceptibles d’ouvrir droit à réparation constitue une avancée importante, mais elle ne vaut ni condamnation automatique des pays industrialisés ni indemnisation acquise. Le continent doit désormais transformer cette ouverture en preuves scientifiques, en argumentaires juridiques solides et en mécanismes institutionnels capables de défendre ses intérêts. Car, au-delà de l’argent, l’Afrique réclame la reconnaissance d’un déséquilibre historique et les moyens de ne plus en supporter seule les conséquences.

Khaly Sarr