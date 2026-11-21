La course à la présidence gambienne entre dans sa dernière ligne droite. Mais avant même le scrutin du 5 décembre, le processus de nomination des candidats a offert une succession de scènes insolites, de situations embarrassantes et de découvertes pour le moins surprenantes. Des candidatures improbables aux documents comportant des incohérences, en passant par des arrivées solitaires, des symboles électoraux inattendus et des explications difficiles à avaler, la Commission électorale indépendante (IEC) a eu son lot de surprises.

Au terme de cet exercice, neuf candidats ont finalement été retenus. Ils poursuivent désormais leur campagne jusqu'au 3 décembre, date à laquelle prendra fin la période de mobilisation électorale, deux jours avant le scrutin. Ouvert le 3 novembre sous la supervision du président de l'IEC, Joseph Colley, le dépôt des candidatures a rapidement dépassé le simple cadre administratif pour devenir un véritable spectacle politique, parfois digne d'une comédie.

Une Range Rover, une houe et un million manquant

Parmi les épisodes les plus savoureux figure celui de Salieu Jallow, candidat indépendant qui s'est présenté à la Commission électorale au volant d'une Range Rover datant des années 1990. Mais si le véhicule avait de quoi attirer les regards, c'est surtout ce qui manquait dans son dossier qui a retenu l'attention : le dépôt obligatoire d'un million de dalasis. Interrogé sur cette absence, Jallow a fourni une explication pour le moins inattendue. Il a expliqué qu'il s'attendait à ce que la Commission lui remette un bordereau de paiement ou des instructions bancaires afin de pouvoir effectuer le dépôt. Autrement dit, il était venu solliciter la présidence, mais attendait encore de l'IEC qu'elle lui explique comment payer le ticket d'entrée.

Une confusion administrative qui a certainement surpris les responsables de la Commission, puisque le million de dalasis n'était pas une formalité facultative à découvrir au guichet. Autre scène mémorable : celle de Joseph Henry Joof, ancien ministre de la Justice sous Yahya Jammeh. Contrairement aux autres prétendants, arrivés avec des cortèges de militants et des démonstrations de popularité, il s'est présenté presque seul, à bord d'un vieux taxi qu'il avait loué. Mais c'est son choix de symbole électoral qui a véritablement marqué les esprits. Au lieu de présenter une représentation imprimée de son symbole, il est arrivé avec une véritable houe. Une candidature qui avait manifestement décidé de ne pas faire dans le jardinage symbolique, mais dans le matériel agricole authentique ! L'initiative a largement fait sourire sur les réseaux sociaux. La Commission a finalement rejeté sa candidature, ajoutant cet épisode à la collection des moments insolites de cette nomination présidentielle.

Une date de naissance qui fait sourire et interroge

Autre épisode particulièrement commenté : celui de Kebba Madi Bojang, candidat du National Democratic Party (NDP). L'examen de son dossier a révélé un écart bizarre de vingt ans entre sa date de naissance figurant sur sa carte nationale d'identité et celle mentionnée dans ses diplômes du West African Examinations Council (WAEC). Sa carte d'identité indiquait le 15 mars 1975, tandis que les documents scolaires attribués à son dossier mentionnaient le 15 mars 1995. L'incohérence a immédiatement suscité des interrogations. Selon les documents, l'homme pouvait ainsi avoir une cinquantaine d'années tout en étant présenté comme né en 1995 et ayant passé son examen de fin d'études secondaires en 2025. Le NDP a attribué cette différence à une erreur technique du WAEC, rejetant toute accusation de fraude. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été moins indulgentes. Certains internautes ont évoqué des soupçons de falsification, tandis que d'autres ont plaisanté sur cette situation qui semblait offrir à Bojang une seconde jeunesse administrative. La Commission électorale a finalement rejeté sa candidature.

Neuf candidats pour le verdict des urnes

Ces épisodes, parfois amusants, ont aussi rappelé que briguer la présidence ne se résume pas à annoncer ses ambitions ou à mobiliser des sympathisants. Les candidats doivent également satisfaire aux exigences constitutionnelles et administratives prévues par la législation électorale. Au terme des vérifications, neuf prétendants ont été retenus pour participer à l'élection du 5 décembre, parmi lesquels Adama Barrow, Ousainou Darboe et Talib Ahmed Bensouda, candidat du United Movement for Change (UNITE). Les deux principaux partis, le National People's Party (NPP) de Barrow et le United Democratic Party (UDP) de Darboe, ont également rivalisé de mobilisation populaire pour accompagner leurs leaders à l'IEC. Chaque camp a revendiqué la plus grande démonstration de force, certains responsables du NPP allant jusqu'à proclamer que « le match est déjà terminé ». Le 5 décembre, il n'y aura plus de place pour les explications administratives ni pour les démonstrations de théâtre politique : seule comptera la réponse des urnes.