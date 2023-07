Pour les partisans du maire de Kolda, le meilleur candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), pour gagner la prochaine présidentielle, est Mame Boye Diao.

‘’Nous sommes prêts. Au moment où les partis et coalitions choisissent leur candidat à l'élection présidentielle, je voudrais demander à tous les Sénégalais, sans distinction d'opinion, d'avoir une pensée pour le DG de la CDC (Caisse des dépôts et consignations) le maire Mame Boye Diao. Il incarne la compétence, la rigueur, la générosité, l'humanisme.

Il est surtout porteur d'espoir. Le Sénégal a besoin de retrouver la joie et la paix, de rassembler ses fils et filles. Parmi ses dignes fils capables de le faire, Mame Boye Diao en est un. Quand le peuple a besoin d'un nouveau souffle, on n'a pas le droit de se dérober. Qu’il se soumette au choix des Sénégalais, les seuls habilités à choisir’’, disent-ils.