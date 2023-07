Lors du congrès d'investiture de l'Alliance nationale pour la démocratie/And Saxal Liggeey, Aïda Mbodj a été officiellement désignée candidate à la prochaine Présidentielle. La présidente du Conseil départemental de Bambey vient ainsi rejoindre une liste de participants qui ne cesse de s'allonger.

Les candidatures à la Présidentielle de 2024 foisonnent et les femmes ne sont pas en reste. Elles comptent aller à la conquête des suffrages des Sénégalais, le 25 février prochain. Après Rose Wardini, c'est Aïda Mbodj qui a fait acte de candidature. Elle en a fait la déclaration officielle, ce dimanche, à l'occasion d’une cérémonie d'investiture organisée à la salle de l'Unité africaine du Cices, par son parti l’Alliance nationale pour la démocratie/And Saxal Liggeey. ‘’J’accepte et déclare solennellement ma candidature à la Présidentielle de 2024 sous la bannière de l’Alliance nationale pour la démocratie - And Saxal Liggeey. C’est une candidature qui sera une consécration et qui va hisser le leadership féminin très haut. Nous endurerons tous ensemble et dans la rigueur pour aboutir à nos fins", a-t-elle lancé à l'endroit de ses militants et autres sympathisants venus nombreux.

En attendant peut-être la campagne électorale et autres débats radiodiffusés entre candidats, la responsable de Yewwi Askan Wi a profité de la cérémonie pour donner une esquisse de son programme. ‘’Nous considérons que ma candidature entre dans l’histoire, tout en s’inspirant des valeurs cardinales. Les axes de mon projet tournent autour de la restauration de l’État de droit et de la démocratie, la restructuration de l’économie, de la dimension environnementale et développement, ainsi que l’aspect sécuritaire’’, a fait savoir l'ex-militante du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Avec Déthié Fall, Malick Gakou, Khalifa Ababacar Sall ou encore Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, est le cinquième challenger issu des rangs de Yewwi Askan Wi. Comme quoi, la principale force de l'opposition ira décidément de façon dispersée au rendez-vous du 25 février.

Ministre durant le magistère de Wade, présidente du Conseil départemental de Bambey et par ailleurs ancienne parlementaire et ex-mairesse de Bambey, la ‘’Lionne du Baol’’ dispose de "l'expérience nécessaire", selon ses partisans, pour être à la tête du pays. Quant à la bannière qui l'a investie, d'un mouvement créé en 2014, l'Alliance nationale pour la démocratie/And Saxal Liggeey, voit en ce jour d'investiture un parachèvement d'un long processus.

Donc, en ce jour "historique", dans une résolution lue devant ses militants et sympathisants, Aïda Mbodj a été choisie par son parti en tant que candidate à la Présidentielle de 2024.

Par ailleurs, Aïda Mbodj a formulé des prières à l'endroit de toutes ces personnes décédées lors des manifestations au Sénégal. Elle a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Dans cette même veine, Aïda Mbodj a fait un plaidoyer pour la "libération des détenus politiques" et la levée du blocus chez Ousmane Sonko.

Selon elle, "ce dernier est une chance pour la démocratie".

Mamadou Diop