Aly Ngouille Ndiaye a fait, ce samedi, sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 devant une foule impressionnante. Provocateur, l'ancien membre de la coalition présidentielle s’est présenté comme un réformateur, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la justice. Connu pour sa rigueur, A2N compte surtout mener une politique inspirée et audacieuse, afin de sortir le Sénégal et sa jeunesse de la dépendance extérieure.

Le maire de Linguère fait partie de ceux qui avaient émis le souhait de porter la candidature de Benno Bokk Yaakaar. Amadou Ba ayant été choisi, Aly Ngouille Ndiaye avait claqué la porte de la coalition au pouvoir. Depuis, on attendait sa déclaration de candidature qui est intervenue ce samedi, devant une foule monstre et dans une ambiance festive, rythmée par les tambours et les cris de joie. Il ira à la Présidentielle à la tête de la coalition 'Alyngouille2024' qui a suscité l'enthousiasme et l'espoir chez beaucoup des jeunes hommes et femmes qui ont envahi les lieux de la cérémonie.

''Avec la force chaleureuse qui m'habite et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé, s'il plait au Tout-Puissant, avec humilité et détermination, d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024'', a déclaré l'ex-ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire devant une foule composée de personnes de tous âges et de tous horizons.

Le candidat d’ajouter : ''Je le fais par devoir, dans la volonté et l'humilité de servir notre peuple. Je place ma candidature au-dessus des partis politiques et des clivages de toute nature. Je suis, en effet, candidat, parce que j'aime mon pays, le Sénégal, sa diversité, ses terroirs et son modèle social'', a-t-il ajouté, comme pour justifier sa décision de ne pas faire partie de l'équipe d'Amadou Ba.

À ses côtés se trouvaient les membres d’une délégation envoyée par Mahammed Boune Abdallah Dionne sous la direction de Mounirou Sy.

Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye arrive à un tournant crucial de sa carrière politique ; lui qui a déjà occupé d’importants portefeuilles ministériels, notamment le ministère de l'Intérieur.

''Nous devons rompre avec certaines habitudes fâcheuses !''

En effet, comme pour jeter des pierres dans le jardin du président Macky Sall, M. Ndiaye est fermement convaincu que, pour amorcer le processus de développement de nos talents naturels et humains, il est essentiel d'établir des changements significatifs qui reposent sur notre capacité à promouvoir les valeurs ancestrales au sein de notre société millénaire. Parmi ces valeurs, on retrouve la tolérance, l'unité et la solidarité.

Pour lui, il est impératif de mener une bataille collective pour préserver notre souveraineté politique et économique, en construisant de manière solidaire les fondations nécessaires à notre nation, en accord avec des priorités bien définies.

Poursuivant les piques, Aly Ngouille Ndiaye estime que pour que le Sénégal atteigne ses objectifs qualitatifs, ''nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses, telles que la gabegie, la mal gouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du gain facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République''.

Lui qui dit se battre en politique pour le progrès et la justice sociale, propose un programme pour une croissance économique inclusive et soutenue par un capital humain à la hauteur des ambitions des Sénégalais. ''Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du décollage de notre pays. Le grand savant sénégalais, l'homme de Thieytou, le panafricaniste, je veux nommer Cheikh Anta Diop, disait dans les années 1960, je cite : 'La sécurité précède le développement.' Les fonctions que j'ai successivement occupées m'ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais à la tête desquels se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie'', dit-il, en se présentant comme un leader capable de prendre en main les défis auxquels le pays est confronté : la sécurité civile, alimentaire, sociale, et entrepreneuriale.

''Justice pour tous'' et spéculation foncière

Au sujet de la justice, A2N s'est aussi montré provocateur, promettant une ''justice pour tous''. ''Ces dernières années, une série d'affaires impliquant des citoyens dans notre pays a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des institutions judiciaires, afin de renforcer l'indépendance de la justice et d'établir une réelle séparation des pouvoirs entre l'Exécutif et le Judiciaire. Je m'engage solennellement à porter ce combat'', promet-il.

En réformateur, il se montre préoccupé par l'habitat décent pour les citoyens. C’est pourquoi il dénonce avec fermeté : ‘’Depuis les indépendances du Sénégal, les programmes d'offres en habitat social se suivent dans notre pays, mais les populations les plus vulnérables restent largement victimes de la spéculation foncière qui les exclut de l'accès à l'habitat décent ou du droit à la propriété.''

Aly Ngouille Ndiaye d'ajouter : ''Le déficit en logements sociaux au Sénégal est estimé à 300 000 environ. Dès lors, l'enjeu social majeur que représente l'habitat salubre à des prix raisonnables sera une priorité absolue de mon quinquennat, afin d'assurer l'égalité des chances d'accès à ces logements.''

Chômage, migration, monde rural…

Se voulant rigoureux, A2N compte donc mener ‘’une politique inspirée et audacieuse, pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure’’. Sa volonté, poursuit-il, est que l'on recommence à parler de conditions de vie acceptables pour tous, d’écosystèmes réhabilités, de dignité des hommes et des femmes dans le respect de nos valeurs cardinales d'éthique, de morale et de croyances.

En ce qui concerne la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage dont le taux a presque doublé en l'espace de dix ans, passant de 12 % en 2012 à 23 % en 2023, selon l'ANSD, A2N entend redonner l'espoir et l'esprit de conquête. ''Nous avons le dessein de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables parmi lesquels une longue tradition historique qui a façonné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la voie porte dans toutes les instances internationales, un lourd héritage légué par de valeureux érudits, hommes de foi, intellectuels et savants, une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour des ruptures de qualité et non en fardeaux'', déclare Aly Ngouille Ndiaye.

Il veut aussi être le candidat de l'emploi pour ''mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans les flux migratoires''. Un candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. ''L'emploi sera le plus vaste de mes chantiers. La création et l'innovation seront au cœur de mon action'', indique l’ex-ministre de l’Agriculture qui, par la même occasion, entend réhabiliter au rang des priorités l'agriculture, de l'élevage et la pêche.

Aly Ngouille Ndiaye ajoute que le monde rural est au cœur de ses préoccupations. ''Je veux ici m'adresser au monde rural (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) qui regroupe plus de 60 % de la population du Sénégal estimée à 18 275 743 habitants et dont la contribution au produit intérieur brut (PIB) n'est que d'environ 17 %. Avec vous, je m'engage résolument dans la voie de la souveraineté alimentaire au terme de mon premier mandat'', a-t-il proclamé, tout en affichant son intérêt pour le développement industriel, l'artisanat, la création et la redistribution des richesses.

Dirigeant à l'écoute de son peuple

Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye s’est permis de dresser le profil de celui qui doit diriger un pays. Pour bien gouverner un peuple, apporter des solutions à ses besoins et problèmes, il faut, dit-il, bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes et ses besoins imprescriptibles. ''Au demeurant, pour comprendre son peuple, il faut avoir appris à l'écouter ! Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique, je me suis incliné à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais''.

Le candidat d’ajouter : ''Sous ce rapport, je proclame solennellement que je ne soumets à votre intelligence ni une obéissance passive ni un chaos destructeur de vos exigences et ambitions.''

Il compte s’échiner à la mobilisation des énergies positives que les citoyens portent dans leurs diversités convergentes, sans exclusion ; et à relever ensemble les défis auxquels le pays est confronté. ''C'est dans les temps les plus durs que les peuples de l'humanité ont toujours retrouvé son génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement ses capacités de rupture qualitative pour rebondir face à toutes adversités internes ou externes'', déclare Aly Ngouille Ndiaye.

BABACAR SY SEYE