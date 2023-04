Une fédération d’initiatives venues d’horizons divers, appelée Convergence pour une alternative progressiste en 2024 (Cap-24) a décidé d’investir l’ex-ministre Alioune Sarr à l'élection présidentielle de 2024.

Convergence pour une alternative progressiste (Cap) en 2024. C’est une initiative lancée, ce samedi, par des militants et responsables des structures de l’AFP signataires des différentes déclarations de soutien à la candidature d’Alioune Sarr pour la Présidentielle de 2024. Ayant présidé la rencontre, le Pr. Ndioro Sow de l’université Gaston Berger a expliqué ce choix porté sur le ministre Alioune Sarr. L’ambition de la Cap-2024 est de conquérir et d’exercer le pouvoir autour des conclusions des Assises nationales adossées aux idéaux de progrès, de justice sociale, de paix, de solidarité et de l’intégration africaine.

‘’Dans le contexte d’un Sénégal marqué par des reculs notoires et très graves du point de vue de la préservation des libertés individuelles et collectives, du fait d’acteurs mus par leurs propres intérêts, de la remise en question des valeurs éthiques les plus fondamentales parmi lesquelles nous distinguons le respect de la parole donnée et celui des dispositions de notre Constitution, le choix d’une alternative crédible doit obéir à des impératifs de bonne conduite, de moralité irréprochable, d’humilité vis-à-vis de son prochain et de reconnaissance du caractère sacré de notre impératif de développement intégral et de notre souveraineté nationale’’, a-t-il déclaré.

Au-delà de ces impératifs à caractère éthique, s’impose celui de la compétence. Par rapport à cela, le Pr. Ndioro Sarr et ses camarades notent que le Sénégal a moins de problèmes. Autrement dit, ‘’notre pays regorge de femmes et d’hommes compétents, mais, malheureusement, il est très pauvre en personnes imbues de valeurs éthiques dans la conduite des affaires de l’État’’. Ils disent en avoir découvert en la personne de l’enfant de Notto Diobasse, une commune dont il jouit de la confiance, depuis une dizaine d’années. À leurs yeux, il s’agit d’’’un homme dont l’ancrage au Sénégal des profondeurs ne fait l’ombre d’aucun doute’’.

Prenant la parole au nom des enseignants pour le soutien d'Alioune Sarr, Balla Sy affirme : ''Aujourd’hui, le Sénégal est à un tournant extrêmement important. De ce fait, nous enseignants, nous sommes engagés pour voir la personne idéale pour ce Sénégal de demain. Et nous l’avons trouvée en la personne d’Alioune Sarr. Monsieur Sarr est ingénieur informaticien de son état et jouit d’une grande expérience dans la gestion de responsabilités étatiques, aussi bien en tant que directeur général (ancien DG de l’Asepex de 2012 à 2013) que ministre de la République pendant également une dizaine d’années sur deux portefeuilles, celui du Commerce, de la Consommation et des PME (2013-2019) et celui du Tourisme et des Transports aériens (2019-2022).

‘’Ce long parcours couronné de succès trouve sa reconnaissance la plus exaltante à travers le dernier rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds Covid-19 pour un montant total de quelque 75 000 000 000 F CFA’’, soutient le Pr. Sow devant un parterre d'alliés et de sympathisants d’Alioune Sarr exhibant un mouchoir immaculé.

Ainsi, d'après eux, pour ces raisons, mais également pour son parcours militant et progressiste à la tête de l’Alliance nationale des cadres de son parti (ANCP) depuis 2006, sans oublier son passage dans le secteur privé, le ministre Alioune Sarr mérite amplement leur confiance. ''Par voie de conséquence, nous, membres de la Convergence pour une alternative progressiste en 2024, portons notre choix sur le ministre Alioune Sarr et proposons sa candidature pour l’élection présidentielle de février 2024, conscients qu’il saura conduire les destinées de l’État sénégalais pour la réalisation de son développement économique et social'', déclare le Pr. Ndioro Sow.

Il ajoute : ''Il saura, sur la voie de la consolidation des acquis dans le domaine économique et social d’un Sénégal épris de justice, engager notre pays dans la promotion de toutes ses couches sociales, notamment sa jeunesse qui en constitue la partie la plus significative.''

BABACAR SY SEYE