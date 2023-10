La Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal (Cones) compte auditionner les candidats qui seront retenus par le Conseil constitutionnel pour leur remettre un document appelé ‘’La grande convention’’ et qui tournent autour de 10 points. Elle veut qu’ils s’engagent, une fois élus, de les prendre en charge.

En cette veille de campagne électorale, tous les corps de métier sont sur le qui-vive. C’est le cas des écrivains et éditeurs du pays. Avant-hier, la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal (Cones) a convié ses membres à un atelier dont l’objectif était de recenser tous les maux dont souffre leur secteur et les coucher sur un document dénommé ‘’La grande convention’’.

Leur président Pape Samba Badji renseigne qu’ils comptent auditionner les candidats à la Présidentielle qui seront retenus par le Conseil constitutionnel. À la fin, il leur sera demandé de prendre des engagements sur le document issu de cet atelier.

Monsieur Badji ajoute qu’ils veulent donner plus de visibilité au livre et à ceux qui le font, dans le but de rendre attrayant le domaine et mettre en branle des mesures incitatives en faveur de la lecture publique.

Ainsi, quelques axes de réflexion pourraient être dégagés et des solutions envisagées lors des concertations. Pour endiguer le phénomène si angoissant du désamour de la lecture, il préconise le renforcement de capacités logistiques des maisons d'édition tout autant que les capacités intellectuelles du personnel éditorial et de toutes autres parties prenantes à la question du livre et de la lecture, l'automatisation des maisons d'édition en rendant significatif le soutien qui serait attribué à chacune d'elles. ‘’Le résultat sera la mise sur orbite d'entreprises éditoriales viables et pérennes, le renouvellement des livres au programme. La multiplication des événements littéraires (foires, salons et marchés assimilés) sur toute l'étendue du territoire au nom de la décentralisation. Mais aussi, selon lui, une bonne présence de leurs éditeurs et écrivains dans les foires et salons du livre à l'étranger’’.

Le président du Cones a aussi parlé de la revalorisation de la fonction de l'éditeur, ainsi que l’évolution de l'écrivain au Sénégal ou dans la diaspora. Il y a aussi la mise en œuvre d’actions dont le but sera de susciter des vocations d'écrivains (par la tenue d'ateliers et l'organisation de prix littéraires, etc.), mais encore l'encouragement des auteurs par un système de bourses et/ou de résidences d'écriture est souhaité.

Les écrivains et éditeurs souhaitent, de même, l'ouverture de bibliothèques de proximité dans les arrondissements et villes périphériques (Pikine, Guédiawaye, par exemple), tout autant que dans chaque capitale régionale ou départementale, mais aussi leur renforcement et, prioritairement, les doter de livres "adaptés", parce qu'en phase avec nos valeurs de civilisation et d'éducation de base.

Ils pensent aussi à ‘’la mise en place de la bibliothèque nationale, la modernisation de la distribution du livre par la multiplication, non pas seulement des espaces de rencontres auteurs-lecteurs, mais aussi la création de supports et réseaux de diffusion/distribution au niveau national et sous-régional, multiplier les opportunités d'exposition-vente des auteurs sénégalais, la révision du système d'étalage de leurs produits aux fins de leur valorisation dans les librairies et kiosques et, ainsi, d'inciter à leur acquisition par des lecteurs intéressés’’. Une autre mesure concerne ‘’l’encouragement de la critique littéraire par des soutiens significatifs aux supports spécialisés (revues, magazines, tabloïds, journaux on line, etc.), également la signature de protocoles avec les mass-médias (télévisions, radios, presse) à des fins de sensibilisation des citoyens (lycéens et collégiens, étudiants et enseignants, etc.) à la lecture, dans le but d'inviter les responsables des médias à améliorer les contenus de leurs émissions, de leurs plages et pages culturelles pour asseoir audience et crédibilité aux écrivains, aux éditeurs et à tous autres professionnels des métiers du livre et de la lecture’’.

La Cones espère que ces mesures vont permettre de résoudre le problème du livre.

À l’issue de l’atelier, un comité scientifique va synthétiser l’ensemble des propositions issues des travaux. ‘’Le document produit sera remis, dans le cadre de la grande convention, à tous les candidats à la présidence de la République retenus. Ils devront prendre des engagements afin de développer davantage l’édition et la littérature sénégalaise. Je prends l’engagement solennel de mener le plaidoyer qu’il faut, avec toute la rigueur et la détermination nécessaires, afin que les promesses tenues soient respectées. Nous sommes outillés et armés afin de mener à bien ce combat pour le bien du livre et de ses acteurs’’, a déclaré le président de la Cones.

CHEIKH THIAM