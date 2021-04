Une plateforme de recrutement Cissplaza est lancée hier par l'investisseur Baye Ciss. Elle constitue la première étape de son projet ‘’Kaolack émergent’’ et du programme du même nom. Ce dernier est un centre commercial avec diverses commodités. Il sera opérationnel d’ici juin ou juillet.

Cinq cents emplois directs et 1 500 emplois indirects seront créés dans la première phase du projet ‘’Kaolack émergent’’. A travers ce projet de 10 milliards F CFA expertisé, l'investisseur Baye Ciss veut faire de Kaolack la première destination touristique du Sénégal, à travers le développement du tourisme religieux. Selon lui, Kaolack doit changer de visage. ''Nous voulons que notre région soit l'une des plus belles au Sénégal. Comme le projet est vaste, nous nous acheminons vers la livraison de sa première phase. Il nous faut démarrer avec les infrastructures prêtes'', dit-il. Son ambition est de faire de Kaolack à la fois un hub touristique et économique.

Ainsi, il compte y développer divers programmes. De la sorte, Cissplaza abritera un très grand hypermarché de 5 000 m2, une salle fitness, un espace de distraction, la plus grande station d'essence d’Afrique de l'Ouest, un restaurant, une plage artificielle de 1 000 m2, une gare gros-porteurs, un centre bien-être, etc. Une société concessionnaire d'automobile sera mise en place.

La deuxième phase sera constituée d'un hôtel, qui va permettre d'aller vers le développement du tourisme religieux. Mais, dit-il, des infrastructures touristiques adéquates seront construites.

A cet effet, il compte recruter des jeunes, afin d'augmenter le volume d'emploi. Le représentant du Conseil national de la jeunesse, Sirmang Niang, appuie cette initiative et signale qu'ils vont accompagner le processus de recrutement.

Dans ce cadre, est mise en place la plateforme ‘’Cissplaza’’ qui devra permettre de recruter les jeunes devant travailler dans le projet ‘’Cissplaza’’. Elle est officiellement lancée hier à Kaolack.

En attendant que le projet ‘’Cissplaza’’ soit opérationnel en juin ou juillet prochains, les jeunes peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la plateforme dédiée. Les inscriptions se font en ligne et une équipe est chargée de superviser cela. Elle disposera ainsi d'une base de données en temps réel. ''En prévision de cette ouverture, nous avons souhaité, en bonne institution organisée, commencer à recruter le personnel dont les profils sont sur la plateforme cissplazarecrute'', annonce-t-il. Il assurera lui-même leur initiation avec l’appui de l'Organisation nationale de formation professionnelle. Ils seront initiés à la gestion administrative et à l'usage des équipements nouveaux. Ce qui devra, à terme, leur permettre de se familiariser avec les machines.

Aida Diene