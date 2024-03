Après des « moments de tensions, de violences politiques, de violences, des moments de colère » nés de l’annonce du report de l’élection présidentielle le 3 février dernier, le président du Think Tank « Afrika Jom Center », Alioune Tine s’est félicité du dénouement pacifique de la crise politico-institutionnelle et de la démocratie plurielle retrouvée au Sénégal. Dans ce nouveau contexte, il dit attendre comme nouveauté « l’organisation de débats programmatiques entre les 19 candidats durant campagne électorale pour discuter de leurs propositions et des moyens qu’ils comptent déployer pour les mettre en œuvre une fois à la tête du pays.

Après s’être réjoui du « retour à un climat de liberté, d’enthousiasme, de compétition présidentielle dans la joie, la bonne humeur, de fête de la démocratie et de la pluralité retrouvée au Sénégal, Alioune Tine a invité les africains et ses amis de la planète, les journalistes à « revenir pour apprécier le contraste de ce charmant pays, « bambou démocratique qui plie et ne rompt pas ».En outre, en dépit de l’absence du candidat à la présidence de Bassirou Diomaye Faye et du leader de Pastef, Ousmane Sonko », il dit attendre comme nouveauté aujourd’hui que le climat politique a changé, « l’organisation de joutes verbales entre les candidats sur leurs programmes, leurs visions et projets sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et environnementale durant campagne électorale pour discuter sur ce qu’ils proposent et comment ils vont le réaliser ».

Malamine CISSE