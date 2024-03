Le Secrétaire général par intérim de l’ex-Pastef, le député Mohamed Ayib Daffé a annoncé ce mercredi 06 mars que la commission Santé et protection sociale du Parti « Pastef/Les Patriotes » a dépensé 240 millions de francs Cfa pour la prise en charge des détenus, des blessés et de leurs familles durement éprouvées depuis 2021.

AEn réponse aux « avocats de circonstance des victimes qui ne sont nullement guidés par les principes ou valeurs universelles qu’ils prétendent défendre », il leur fera savoir que ce montant, est « signe de la solidarité agissante du parti ». Il couvre l’assistance aux familles des victimes ainsi que les frais médicaux et les honoraires des avocats-conseils des centaines des prisonniers grièvement blessés dont des paraplégiques, tétraplégiques et mutilés à vie logés, nourris et blanchis ainsi que tous ceux toujours injustement retenus dans les maisons d’arrêt et de correction du pays ». Selon lui, « aucun parmi les partis et hommes politiques mûs par des intérêts personnels cachés et une jalousie grandissante » qui s’agitent depuis un certain temps ni l’Etat « répressif » ne connait les domiciles des victimes décédées ou blessées de ces manifestations des trois dernières années ».

« Faute de leur assistance aux blessés et familles des victimes, Pastef Les Patriotes, qui a toujours œuvré pour l’intérêt supérieur des Sénégalais, est et restera toujours à leurs chevets », ont-ils entonné en choeur. A titre d’illustration, le député Cheikh Thioro Mbacké révélera que « 850 mille francs Cfa sont mensuellement dépensés aux 17 familles de victimes du département de Mbacké ».

Malamine CISSE