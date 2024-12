Pro-Barth de Pikine 

S’il y a des gens qui sont déterminés à aller jusqu’au bout pour défendre le maire révoqué de la ville de Dakar, ce sont bien les jeunes de Taxawu Dakar du département de Pikine. Hier, lors d’un point de presse Papis Cissokho de cette formation politique à Pikine-Est, qui faisait office de porte-parole, a confié qu’ils font confiance à la Cour suprême qui rendra son verdict aujourd’hui.

‘’Jusqu’au moment où je vous parle, nous avons confiance en notre justice. On est conscient que la justice sera rendue aujourd’hui, car, juridiquement parlant, aucune loi ne répond à cette radiation. Ce n’est pas à l’Assemblée de le faire, mais au Conseil constitutionnel. Pour nous, la loi sera dite. On laissera Barthélemy Dias terminer son mandat. Nous sommes des socialistes qui croyons en la justice. Tout le monde sait que ce qui s’est passé n’est pas en conformité avec la loi. Nous sommes conscients qu’à partir de demain (aujourd’hui), il va continuer à exercer ses fonctions de maire.

On a tous combattu pour cette victoire et après, ceux qui sont là ont commencé à s’acharner contre le maire qui les a beaucoup aidés. Pour nous, Barth restera à la mairie de Dakar. On a l’esprit tranquille’’, a confié M. Cissokho.