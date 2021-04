En février 2021, la production industrielle hors égrenage de coton a connu une hausse de 10,4 %, relativement à celle de la même période de 2020. Selon l’Indice harmonisé de la production industrielle (IHPI) de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) publié hier, cette évolution est attribuable à la performance notée dans les industries extractives de 52,4 % et manufacturières de 6,2 %.

‘’En revanche, les productions des industries environnementales et celles d’électricité, eau et gaz ont affiché des baisses respectives de 4,8 % et 0,2 %. Sur les deux premiers mois de 2021, la production industrielle a progressé de 12,5 % par rapport à la période correspondante de 2020. L’activité d’égrenage de coton s’est relevée de 79,2 % sur la période. Elle a également progressé de 12,2 % sur les deux premiers mois de 2021, par rapport à celle de 2020’’, renseigne l’ANSD.