Le nouveau ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique dans le nouvel attelage gouvernemental du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, Idrissa Samb, dispose d’un profil de haut fonctionnaire et de technicien de l’administration publique. Il est avant tout un inspecteur principal des impôts et des domaines. Formé aux rouages des finances publiques sénégalaises, il a effectué une grande partie de sa carrière au sein de la Direction générale des impôts et des Domaines (DGID), ce qui lui confère une solide expertise en gestion administrative, budgétaire et managériale.

Avant son entrée dans le gouvernement, il occupait des fonctions stratégiques. En octobre 2024, il a été nommé en conseil des ministres au poste d’Administrateur du Fonds de Garantie Automobile (FGA). À la tête de cette structure (qui prend en charge les victimes d’accidents de la route dont les responsables ne sont pas assurés ou identifiés), il s’est notamment illustré par des chantiers de renforcement des capacités institutionnelles et de coopération internationale (notamment avec le FGAO en France).

Originaire de la région de Louga, dans le département de Linguère, plus précisément dans la commune de Dahra Jolof, ce fils du quartier Dahra Mbayenne combine ses fonctions étatiques avec une présence active sur le terrain, particulièrement dans le département de Linguère où il est le président du mouvement politique et citoyen « Djolof En Marche ». Idrissa Samb était un fidèle allié de Ousmane Sonko dans le parti PASTEF aux différentes élections qui se sont déroulées dans le département. Il a beaucoup contribué aux victoires de PASTEF dans ces élections où il n’hésite pas à mettre ses propres moyens lors des campagnes électorales.

Cette dualité au sommet de l’État le pousse à se ranger du côté de la coalition Diomaye Président, ce qui fait de lui un potentiel adversaire de El Malick Ndiaye, ancien Président de l’Assemblée nationale à Dahra Jolof.

Idrissa Samb s’est toujours fait remarquer par plusieurs actions à fort impact social dans le Djolof, avec notamment des initiatives de financement intégral de la case de santé de Gabougal dans la commune de Thiamene-Pass en 2025, la construction d’un siège à Mboula dénommé Association pour le Développement de Mboula (ADM), inauguré récemment, un appui aux frais d’inscription pour les élèves orphelins, et d’autres actions citoyennes comme le reboisement.

En prenant la tête du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en remplacement de Moustapha Ndieck Sarré, sa mission sera principalement axée sur l’opérationnalisation des réformes de l’enseignement technique et l’accélération des programmes d’insertion professionnelle des jeunes.