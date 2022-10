La Fifa reconnait la contribution des clubs de football au bon déroulement de la Coupe du Monde. C’est dans ce cadre que l’instance dirigeante du ballon rond a décidé de ‘’distribuer plus de 200 millions de dollars (135,1 milliards de francs CFA) aux clubs à travers le monde’’.

Chaque club bénéficiaire pourra recevoir environ 10 000 dollars (6,75 millions de francs CFA) ‘’pour chaque jour où le joueur concerné reste avec son équipe nationale pendant la Coupe du monde 2022 et pendant la période de préparation officielle’’. Les prétendants à cette subvention devront avoir dans leur effectif un joueur ayant ‘’joué en sélection nationale au cours des deux années précédant la Coupe du monde 2022’’.

Le programme de prestations aux clubs fait partie d'un accord de collaboration plus large entre la Fifa et l’Association européenne des clubs, qui a été lancé pour la première fois avant la Coupe du monde 2010 et prolongé en 2015 pour couvrir les Coupes du Monde de la Fifa 2018 et 2022. Cette initiative a déjà vu 416 clubs de 63 associations membres bénéficier de cette subvention à l'issue de la Coupe du monde 2018.