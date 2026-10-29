Un atelier de mise en œuvre du Système de Récépissé d'Entrepôt dans le cadre du Programme « Grenier du maïs », a été présidé hier par le conseiller technique N°1 du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Dr Ibrahima Athi, d'annoncer qu'en 2026, le Grenier du maïs a été déployé dans cinq régions avec la participation de quatorze coopératives de producteurs agricoles qui ont emblavé près de 3200 hectares. Selon l'approche du Programme d’accélération de l’agriculture en Afrique (AAAP), il est essentiel d'après lui, de sécuriser la mise en marché de la production et, conséquemment, le remboursement du financement des intrants et de la collecte

En outre, il a rappelé que notre pays importe chaque année des volumes considérables de maïs. Cette dépendance selon lui, coûte des devises, et elle pèse sur la compétitivité de l'industrie avicole Sénégalaise qui achète une matière première dont elle ne maîtrise ni le prix ni la qualité.

Dans le cadre de l'Agenda national de Transformation et de la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, d'après lui, son ministère a fait le choix de réduire cette dépendance par le haut : non pas en fermant nos frontières, mais en produisant mieux, en quantité suffisante, à un coût qui tienne la comparaison. "Ce qui s'est passé dans les champs cette année montre que c'est possible. Les producteurs engagés ont tenu leurs engagements. Les parcelles ont été mesurées, suivies, conseillées. Je retiens particulièrement une chose : aujourd'hui, un conseiller agricole peut être alerté sur une parcelle, s'y rendre et intervenir avant que le problème ne devienne une perte. Ce n'est pas un détail technique.

C'est un changement de méthode, et je souhaite qu'il s'étende audelà du maïs. Mais la récolte ne vaut que ce qu'elle rapporte. C'est maintenant que tout se joue. Si le producteur est contraint de vendre dans l'urgence, si la coopérative n'a pas les moyens de payer ses membres au moment de la collecte, si le crédit de campagne n'est pas remboursé, alors nous aurons réussi une saison agricole et manqué une réforme. Je mesure la différence, et je ne veux pas que nous en arrivions là" a-t-il précisé.

Avant d'ajouter que l'objectif de cette rencontre était de favoriser l’adoption et l’opérationnalisation du Système de Récépissé d’Entrepôt (SRE) au sein des coopératives agricoles engagées dans le programme « Grenier du maïs », à travers le partage d’expériences, l’identification des mécanismes et dispositifs d’accompagnement adaptés et l'élaboration d’un plan d’actions concerté, en vue d’améliorer les conditions de stockage, de financement et de commercialisation de la production de maïs au cours de la campagne 2026-2027